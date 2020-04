Une petite bombe... de fruits!

J’avais beaucoup aimé le 2016 proposé en SAQ l’an dernier. Sans savoir pourquoi, c’est le 2018 qui vient d’arriver cette année. Personne ne s’en plaindra, puisque le vin est aussi bon, voire meilleur. L’assemblage dominé par le monsatrell (le mourvèdre en français) et complété par la garnacha tintorera (qui se veut non pas du grenache, comme son nom laisse présumer, mais bien de l’alicante bouschet – qui a tout de même comme origine le... grenache) donnant un vin à la robe sombre aux reflets lumineux et violacés. Des parfums de bonne intensité rappelant la mûre, la cerise, le goudron et la réglisse. C’est riche, ample, charnu tout en possédant une franche acidité et une finale aussi énergique que finement capiteuse. Donnez-lui un peu d’oxygène pour que le vin se révèle pleinement (carafe 30-45 minutes ou ouverture 4-5 heures avant – dite méthode Audouze ou « audouzage »). Un incontournable avec le BBQ. Disponible dans plus de 130 succursales.

Bodegas Los Frailes, Monastrell-Garnacha 2018, Valencia, Espagne

16,25$ - Code SAQ 13846208 – 14 % - 2,5 g/L – BIO

★★★ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.