Alléchante, la cuvée de la LHJMQ?

« C’est impressionnant ! Il y a de bons espoirs dans la LHJMQ cette année. Ce serait excitant pour nous et pour les partisans de mettre la main sur quelques-uns d’entre eux. »

Ces paroles sont celles de Trevor Timmins. Il y a quelques semaines, au lendemain de la publication de la liste des meilleurs espoirs nord-américains, le directeur général adjoint du Canadien reconnaissait que le prochain repêchage de la LNH pourrait être faste pour les joueurs du circuit Courteau. Du moins, dans les premiers tours.

Six patineurs de la LHJMQ apparaissaient parmi les 31 premières prises possibles de cette liste : Alexis Lafrenière (classé 1er), Dawson Mercer (10e), Hendrix Lapierre (13e), Justin Barron (16e), Jérémie Poirier (18e) et Mavrik Bourque (22e).

Toutefois, en ajoutant les athlètes provenant des circuits européens, plusieurs des joueurs mentionnés plus haut ne seront appelés qu’à partir du deuxième tour.

Puisque le Tricolore n’a pas l’habitude de faire de l’œil aux athlètes du circuit québécois, Le Journal a sondé l’opinion de sept recruteurs de la LNH affectés à la couverture des activités de la LHJMQ pour avoir une meilleure idée de la qualité de cette cuvée.

Lapierre inquiète

Le groupe (quatre dépisteurs de l’Ouest et trois de l’Est) est unanime quant à l’identité des deux premiers produits du circuit Courteau qui seront appelés au premier tour : Lafrenière et Mercer.

Pour la suite, leur avis diverge. Pour certains, les ennuis de santé rencontrés par Lapierre constituent une inquiétude suffisante pour les faire hésiter. Pour d’autres, l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi est trop talentueux pour le laisser passer, surtout pour les équipes qui détiendront au moins deux choix de deuxième tour.

L’un des dépisteurs de l’Ouest croit même que Barron et Bourque pourraient trouver preneur avant Lapierre.

Néanmoins, les espoirs de premier plan ont beau être alléchants, cela n’empêchera pas la LHJMQ de possiblement faire figure de parent pauvre au sein des trois circuits juniors canadiens. Selon l’estimation des hommes de hockey interrogés, moins d’une vingtaine de ses joueurs vont être sélectionnés.

1. Alexis Lafrenière

Ailier gauche | Gaucher | 6 pi 1 po | 193 lb

Photo d'archives, Didier Debusschère

Date de naissance : 11 octobre 2001

11 octobre 2001 Océanic de Rimouski

de Rimouski 112 points (35 buts, 77 passes) en 52 matchs

(35 buts, 77 passes) en 52 matchs 10 points (4 buts, 6 passes) en 5 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or

(4 buts, 6 passes) en 5 matchs avec Équipe Canada au Mondial junior + médaille d’or 1er espoir en Amérique du Nord

« Il est habile, intelligent, créatif et robuste. C’est le parfait mélange. C’est un joueur des grandes occasions. Il a été dominant au Championnat mondial junior. »

– Un recruteur de l’Est

« Je me garde toujours une gêne avant de donner l’étiquette de super vedette à un joueur, même pour Crosby et MacKinnon. J’hésite encore à le faire pour lui, mais ce sera un tabarnouche de bon joueur. »

– Un recruteur de l’Est

2. Dawson Mercer

Centre | Droitier | 6 pi | 180 lb

Photo d'archives, Agence QMI

Date de naissance : 27 octobre 2001

27 octobre 2001 Saguenéens de Chicoutimi

de Chicoutimi 60 points (24 buts, 36 passes) en 42 matchs

(24 buts, 36 passes) en 42 matchs 0 point en 7 matchs avec Équipe Canada junior + médaille d’or

en 7 matchs avec Équipe Canada junior + médaille d’or 10e espoir en Amérique du Nord

« C’est un passionné et un leader. À Drummondville et Chicoutimi, il a amené ses équipes à un autre niveau. Il se présente pour jouer à tous les matchs. »

– Un recruteur de l’Est

« Il est vraiment intelligent et efficace. Il peut jouer dans toutes les situations, que ce soit à l’aile, au centre, sur l’attaque massive et en infériorité numérique. Il a fait Équipe Canada junior en raison de sa polyvalence. »

– Un recruteur de l’Ouest

3. Hendrix Lapierre

Centre | Gaucher | 6 pi | 179 lb

Photo d'archives, Annie T. Roussel

Date de naissance : 9 février 2002

9 février 2002 Saguenéens de Chicoutimi

de Chicoutimi 17 points (2 buts, 15 passes) en 19 matchs

(2 buts, 15 passes) en 19 matchs 11 points (3 b, 8 p) en 5 matchs à la coupe Hlinka-Gretzky (moins de 18 ans) + médaille d’argent

(3 b, 8 p) en 5 matchs à la coupe Hlinka-Gretzky (moins de 18 ans) + médaille d’argent 13e espoir en Amérique du Nord

« C’est un gars explosif, très habile et travaillant. Mais son historique médical fait peur. Il serait parfait pour une équipe qui détient plusieurs choix de deuxième tour. S’il est disponible au 2e tour, Montréal doit le prendre. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Les équipes voudront obtenir un bilan de santé dressé par leurs propres médecins. Niveau hockey, je le vois plus comme un bon complément pour un joueur élite de la LNH. Il distribue bien la rondelle. C’est un bon passeur et il a une bonne vision du jeu. »

– Un recruteur de l’Est

4. Mavrik Bourque

Centre | Droitier | 5 pi 10 po | 178 lb

Photo d'archives, Agence QMI

Date de naissance : 8 janvier 2002

8 janvier 2002 Cataractes de Shawinigan

de Shawinigan 71 points (29 buts, 42 passes) en 49 matchs

(29 buts, 42 passes) en 49 matchs 22e espoir en Amérique du Nord

« C’est un joueur très talentueux et créatif avec la rondelle. Le fait que les recruteurs termineront leurs évaluations à l’aide de séquences vidéo va l’aider à gagner des rangs. Ils vont se rendre compte qu’il s’applique dans tous les détails. Il rend tout le monde autour de lui meilleur. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il a fait du très bon travail avec une jeune équipe. À Shawinigan, il n’était pas bien entouré, mais il a quand même trouvé des façons de produire. Il pourrait sortir à la fin du premier tour. »

– Un recruteur de l’Ouest

5. Justin Barron

Défenseur | Droitier | 6 pi 2 po | 195 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 15 novembre 2001

15 novembre 2001 Mooseheads d’Halifax

d’Halifax 19 points (4 buts, 15 passes) en 34 matchs

(4 buts, 15 passes) en 34 matchs 16e espoir en Amérique du Nord

« C’est un défenseur fiable qui aura une carrière dans la LNH. Ses détracteurs prétendent qu’il n’en fait pas assez offensivement. Je n’aurais aucun problème à le repêcher au premier tour. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Un arrière défensif doté d’un bon gabarit et excellent dans sa première passe. Même s’il n’est pas le type qu’on peut qualifier de joueur offensif, il est capable de soutenir l’attaque. »

– Un recruteur de l’Est

6. Jérémie Poirier

Défenseur | Gaucher | 6 pi 1 po | 196 lb

Photo courtoisie

Date de naissance : 2 juin 2002

2 juin 2002 Sea Dogs de Saint John

de Saint John 53 points (20 buts, 33 passes) en 64 matchs

(20 buts, 33 passes) en 64 matchs 18e espoir en Amérique du Nord

« Offensivement, il a tout ce qu’on recherche. Par contre, il y a des lacunes dans son jeu défensif et manque parfois de motivation. Une équipe avec plusieurs choix dans les deux premiers tours le sélectionnera. »

– un dépisteur de l’Est

« Il possède plusieurs belles qualités en attaque. Cependant, son jeu défensif soulève plusieurs interrogations : son positionnement est déficient, il n’a pas un bon bâton et il est facile à affronter. »

– Un recruteur de l’Ouest

7. Lukas Cormier

Défenseur | Gaucher | 5 pi 10 po | 180 lb

Photo d'archives, Simon Clark

Date de naissance : 27 mars 2002

27 mars 2002 Islanders de Charlottetown

de Charlottetown 36 points (6 buts, 30 passes) en 44 matchs

(6 buts, 30 passes) en 44 matchs 32e espoir en Amérique du Nord

« Il a ralenti en fin de saison. Je crois qu’il était un peu mêlé parce que des gens lui disaient qu’il n’avait pas assez de stats. Il voulait en faire trop. Il a du potentiel et de bons outils. Je n’hésiterais pas à le repêcher. »

– Un dépisteur de l’Ouest

« Un intéressant petit défenseur. C’est un bon patineur. Il est agile et rapide. Solide défensivement, il peut appuyer l’attaque. »

– Un recruteur de l’Est

8. Vasiliy Ponomarev

Centre | Gaucher | 5 pi 10 po | 180 lb

Photo d'archives, Didier Debusschère

Date de naissance : 13 mars 2002

13 mars 2002 Cataractes de Shawinigan

de Shawinigan 49 points (18 buts, 31 passes) en 57 matchs

(18 buts, 31 passes) en 57 matchs 6 points (2 b, 4 p) en 5 matchs à la coupe Hlinka-Gretzky (moins de 18 ans) + médaille d’or

(2 b, 4 p) en 5 matchs à la coupe Hlinka-Gretzky (moins de 18 ans) + médaille d’or 48e espoir en Amérique du Nord

« Un joueur intelligent qui acceptait de jouer des rôles défensifs. Dans la LHJMQ, il évoluait sur le deuxième trio. Dans la LNH, il sera davantage un attaquant de 3e ou 4e trio. Il a des cuisses comme des troncs d’arbre. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Il a ralenti après un bon début de saison. On n’a pas vu une grande progression. Il demeure quand même un compétiteur, un joueur combatif qui n’abandonne jamais. Il peut être un beau projet. »

– Un recruteur de l’Ouest

9. Ryan Francis

Ailier droit | Droitier | 5 pi 9 po | 170 lb

Photo d'archives, Didier Debusschère

Date de naissance : 2 décembre 2001

2 décembre 2001 Eagles du Cap Breton

du Cap Breton 72 points (24 buts, 48 passes) en 61 matchs

(24 buts, 48 passes) en 61 matchs 55e espoir en Amérique du Nord

« Un petit attaquant combatif et fatigant. Il utilise vitesse et bouge tout le temps, donc il est difficile à contrer. »

– Un recruteur de l’Ouest

« Un petit attaquant, intelligent, qui transporte bien la rondelle. Il pourrait être réclamé à partir du 4e tour. »

– Un recruteur de l’Est

10. Egor Sokolov

Ailier gauche | Droitier | 6 pi 4 po | 235 lb

Photo d'archives, Didier Debusschère

Date de naissance : 7 juin 2000

7 juin 2000 Eagles du Cap Breton

du Cap Breton 92 points (46 buts, 46 passes) en 52 matchs

(46 buts, 46 passes) en 52 matchs 4points (3 b, 1 p) en 7 matchs avec Équipe Russie + médaille d’argent

(3 b, 1 p) en 7 matchs avec Équipe Russie + médaille d’argent 73e espoir en Amérique du Nord

« Il a participé deux fois au camp des Blue Jackets de Columbus. Il a été le meilleur buteur de la LHJMQ cette saison. Il a bien fait au dernier Championnat mondial junior. Un possible choix de 3e tour. »

– Un recruteur de l’Est

« À ses deux premières saisons, son éthique de travail et son explosion étaient moyennes. Il était paresseux. Cette année, il est beaucoup plus explosif et combatif. Il sait décocher de bons tirs. En 6e ronde, je serais prêt à prendre une chance avec lui. »

– Un recruteur de l’Ouest