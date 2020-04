Catherine Dorion diffusera un documentaire sur sa page Facebook

Avant de devenir députée, Catherine Dorion a réalisé un documentaire avec l’objectif d’en apprendre plus sur la culture innue. Elle le présentera, lundi, à 19h, sur sa page Facebook.

Retrouver le Nord a été tourné et réalisé avant qu’elle soit élue dans le comté de Taschereau en 2018. La députée de Québec solidaire désire, avec la présentation de ce film de 25 minutes, participer à l’offre de produits culturels qui sont mis en ligne en ce moment.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée des événements de circonscription que la députée ne peut plus tenir en situation de confinement.

«Il faut continuer à se réunir pendant la distanciation, c’est important de garder ce contact humain. Si on ne peut pas se regrouper dans mon local, pourquoi ne pas en profiter pour se réunir avec nos voisins qu’on oublie trop souvent?», a-t-elle indiqué, dans un communiqué de presse, en faisant référence à la communauté innue.

Le documentaire Retrouver le Nord s’intéresse à un peuple résilient, qui malgré les énormes chocs, a continué à garder le rire au cœur de leur vie. Il aborde la perte culturelle et le désir de reconstruction.

«Le tournage a été entrepris il y a quelques années dans plusieurs communautés innues où j’ai énormément appris. La fin du montage a été retardée par mon élection et je vous le présente enfin», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

L’objectif de Catherine Dorion, avec ce documentaire, était d’aller apprendre des Innus et de s’inspirer de ce qu’elle appelle ces « bêtes féroces de l’espoir ».

Catherine Dorion a réalisé des entrevues avec la militante amérindienne Michèle Audette, Jean-Charles Piétacho, chef de la communauté d’Ekuanitshit, l’écrivaine et actrice Natasha Kanapé Fontaine, le conseiller pour la nation innue Alexandre Bacon et plus autres qui racontent le Nitassinan, la perte de sens et la résilience.

Une discussion en ligne avec Manon Massé, co-porte-parole de Québec Solidaire et l’auteure Naomi Fontaine. Suivra après la diffusion du documentaire.

