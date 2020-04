Ces enfants qui étouffent

« Ça va bien, mais ça va mal dans ma tête. » C’est ainsi que Frédéric décrit sa vie en confinement.

L’euphorie du début, des journées passées à la maison avec papa, maman et sa petite sœur, s’est dissipée.

Ses journées sont maintenant bercées par une triste monotonie, celles des affrontements avec ses parents sur son temps d’écran et son désintérêt total pour l’école à la maison.

Plus les jours passent, plus les paroles de Frédéric sont blessantes, plus la tension monte, plus ses parents sont tendus.

Isolé, même en famille

Comme bien des garçons de 12 ans, Frédéric est assez accro à sa PS4. Ses parents y voient une dépendance abrutissante. Mais, en ces temps de confinement, elle est devenue sa bouée de sauvetage.

C’est la seule façon que Frédéric a de retrouver ses amis.

Et ses amis, ils lui manquent cruellement. Sans leur complicité, impossible de lâcher son fou à l’abri du jugement de ses parents. Et que dire de l’absence de son enseignante adorée.

Finalement, sans l’école, Frédéric a perdu ses repères.

Il en a marre des chicanes et des tensions dont il est souvent responsable.

Du bout des lèvres, il concède qu’il a parfois des idées noires, du genre de celles qui tourmentent les parents.

Mais en plein confinement, il a décidé de ne pas en parler à sa maman. Elle en a assez sur les bras, m’a-t-il raconté.

Frédéric l’admet, sa colère est devenue sa compagne indéfectible. Toujours solidaire, elle le protège, telle une forteresse souvent infranchissable pour ceux qui l’aiment.

En plus de se sentir si seul, il ne comprend pas pourquoi des personnes âgées meurent déshydratées dans une société aussi riche que la nôtre.

Il trouve terriblement injuste que des milliers de parents aient perdu leur emploi à cause d’un virus dont les ravages faisaient la chronique dès janvier.

Pourtant à l’abri

Le pire dans tout ça, c’est que Frédéric est chanceux. Il le sait. Ses parents sont bien nantis, sa petite sœur est rigolote, il a une grande cour pour se défouler. Il est entouré d’amour et de bienveillance.

Frédéric n’a pas besoin du petit-déjeuner de l’école pour manger à sa faim.

Sa famille est à l’abri de la violence, des abus, de la dépression, de la précarité qui a gagné tant de foyers.

Si cet enfant de 12 ans souffre tant de ce confinement, imaginez les autres...