Chez nos libraires: de la lumière face à l’incertitude

La hausse importante des ventes en ligne chez les libraires indépendants est généralisée. Un phénomène qui amène un peu de lumière dans cette période d’incertitude.

« On ne se contera pas d’histoires. C’est ce qui fait que les librairies réussissent, en ce moment, à passer au travers de cette tempête. C’est mon cas et c’est aussi celui de la majorité des libraires », a lancé Alexandre Bergeron, propriétaire de la librairie Larico à Chambly.

Situé sur le boulevard de Périgny, dans la Vallée-du-Richelieu, le commerce qui a 53 années d’existence est la propriété d’Alexandre Bergeron depuis 2013.

« Mes parents sont devenus propriétaires en 1988 et je l’ai acheté il y a sept ans », a-t-il raconté, lors d’un entretien téléphonique.

La fermeture physique de la librairie, qui compte une vingtaine d’employés, a entraîné une série de mises à pied temporaire. Trois employés sont sur place et cinq travaillent à distance.

En ce moment, huit employés traitent les commandes qui entrent par téléphone, par courriels et celles qui arrivent par le site leslibraires.ca.

« On prend aussi celles pour nos jeux de société et pour la papeterie qui ne sont pas en vente sur le site », a indiqué le libraire-propriétaire.

Le commerce reçoit une trentaine de commandes quotidiennes par le site transactionnel et une dizaine par courriel et par téléphone. Ce qui est dix fois plus qu’en temps normal.

Des trouvailles

La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, La bête Intégrale de David Goudreault, Un homme meilleur de Louise Penny et la bande dessinée La grosse laide de Marie-Noëlle Hébert font partie des meilleurs vendeurs de cette librairie qui a une forte clientèle constituée de jeunes familles.

Alexandre Bergeron constate que certains livres quittent tout à coup les étagères.

« C’est la beauté du site transactionnel. Il se vend des choses qu’on ne pensait jamais vendre. Des essais sur des sujets en particulier qui étaient sur nos tablettes depuis cinq ans. Des trouvailles qui font partie de notre fonds de librairie », a-t-il fait savoir.

La libraire Larico possède son propre service de livraison à domicile pour son secteur. Les commandes extérieures sont traitées par Postes Canada.

« On livrait à domicile deux fois par semaine, et là, en raison du volume, c’est une fois par jour », a-t-il fait remarquer.

Alexandre Bergeron admet qu’il ne lit pas aussi souvent qu’il le souhaiterait en ce moment. Il consacre, toutefois, ses seuls temps libres à la lecture.

« Je viens de terminer Ceux de là-bas de Patrick Sénécal et je suis en train de lire Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures des auteurs Anders Roslund et Börge Hellström », a indiqué celui qui est président de la coopérative des libraires indépendantes du Québec.

Les suggestions d'Alexandre

Photo courtoisie