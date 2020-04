Des tests sanguins nécessaires pour faire la lumière sur l’immunité à la COVID-19

Faute de documentation sur une possible rechute d’un patient guéri de la COVID-19, l’immunité collective ne serait pas concluante si les anticorps s’effritent au bout d’un moment, selon le microbiologiste Marc Hamilton.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: Pauline Marois pense qu'«on a fait fausse route» dans la gestion des CHSLD

«Si on envoie tout le monde dehors et qu’on développe des anticorps, mais que ces anticorps-là résistent seulement un mois, deux mois, et on ré-attrape ... Est-ce que c’est utopique de penser comme ça? Est-ce que c’est vrai?», se questionne-t-il.

D’où pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a voulu appeler les pays à la prudence samedi matin.

«L’OMS a dit: ''il faut en avoir le cœur net pour être certain à quel type de virus avons-nous affaire''», explique M. Hamilton.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de chronologie d'établie pour trouver les réponses qu’on cherche, mais, selon le microbiologiste, ça pourrait se faire assez rapidement. Il faudrait toutefois faire des tests sanguins.

«Est-ce que le virus est complètement parti de nos anticorps? Ce n’est pas parce qu’il n’y aurait pas de particule virale au niveau de notre nez qu’il n’est pas encore quelque part dans notre système sanguin sous forme virale», précise-t-il.

Le cas échéant, cela pourrait signifier que le virus est encore actif, mais en latence, et qu’il n’est pas entièrement guéri. Le risque de rechute serait alors possible.

Des tests sérologiques permettraient de faire la lumière sur l’immunité des personnes infectées ou confirmeraient que le virus reste en dormance dans le sang.

Avant d’être possible, Santé Canada devra donner son aval au test.

«Si je prends un parallèle avec le virus de l’herpès, [...] on sait que quand on a l’herpès une fois dans notre vie, le virus est en latence en dedans nous, il se cache dans nos ganglions», illustre Marc Hamilton.

S’il s’avérait que la COVID-19 agit comme l’herpès, il se pourrait que ce soit le premier coronavirus à agir ainsi, croit l’expert.