[EN DIRECT DIMANCHE 26 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN | 22h05

PLANÉTAIRE

Cas : 2 899 830

Morts : 203 055

Rétablis : 822 760

CANADA

Atteints par le virus : 46 354, 23 267 au Québec

Décès : 2465, 1446 au Québec

Toutes les nouvelles du dimanche 26 avril

7h10 | Un déconfinement graduel reste souhaitable

L’absence de preuve scientifique concernant l’immunité supposée des personnes guéries de la COVID-19 ne remet pas en cause l’intention du gouvernement Legault de procéder au déconfinement graduel de la société, selon des experts.

Photo Chantal Poirier

6h05 | Puissant appel du beau temps

Pique-nique sur des couvertures séparées. «Jam» de musique à 2 mètres de distance. Les parcs étaient bondés de gens hier qui ont profité du beau temps pour voir des amis pour la première fois, malgré le confinement toujours en vigueur.

«Avec le printemps, on a une grosse poussée de vitalité. On a envie d’être dehors et de jouir de la vie», dit Annab Aubin Thuot, 29 ans.

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

5h41 | L'Australie lance une application pour tracer les cas de coronavirus

L'Australie a lancé une application pour téléphone intelligent destinée à tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, afin de casser les chaînes de contamination, les autorités s'efforçant d'apaiser les inquiétudes relatives au respect de la vie privée.

5h33 | Des proches rongés par la peur

Des familles se disent mortes d’inquiétude à force d’être tenues dans l’ignorance sur l’état de leur proche dans une résidence pour aînés de Montréal, où 75 % des résidents sont infectés par le coronavirus.

« Je veux qu’on me parle et qu’on me dise comment on prend soin de ma tante. En ce moment, j’ai l’impression qu’on attend juste qu’elle ait la COVID-19 et qu’elle meurt », dénonce Lorraine Clairoux, la voix brisée par l’émotion.

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

5h24 | Visages de la pandémie

Derrière toutes les statistiques, il y a surtout des gens dont la vie a été écourtée par la COVID-19. Déjà plus de 1400 familles québécoises sont en deuil, dont 569 se sont ajoutées la semaine dernière seulement. Nos journalistes ont récolté l’histoire de certaines d’entre elles afin de mettre un visage sur les trop nombreuses victimes de cette pandémie sans précédent.

5h12 | La Chine saisit 89 millions de masques de mauvaise qualité

La Chine a assuré dimanche avoir saisi quelque 89 millions de masques non conformes en pleine pandémie de COVID-19, au moment où le pays s'efforce de dissiper les craintes à propos de la qualité du matériel médical exporté.

5h00 | Le bilan quotidien en Espagne descend à 288 morts

3h58 | Premières sorties pour les enfants d'Espagne après six semaines de confinement

Enfermés depuis six semaines, les enfants espagnols se préparaient dimanche à s'offrir une bouffée d'air grâce à un premier assouplissement du plus strict confinement en Europe imposé le 14 mars quand l'épidémie éclatait au grand jour.

3h45 | Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte promet la réouverture des écoles en septembre

AFP

3h06 | Dix-sept policiers sont morts de la COVID-19 au Pérou

2h11 | En pleine pandémie, Pékin interdit les comportements «non civilisés»

0h47 | La Fed se réunit, ses perspectives pour l'économie américaine sont très attendues

0h46 | Boris Johnson attendu sur sa stratégie face au coronavirus

0h46 | À New York, les entreprises se préparent doucement à rouvrir

Les banques envisagent de prolonger indéfiniment le télétravail et d'échelonner les horaires d'arrivée au bureau à New York, où les hôteliers testent la meilleure formule qui permettrait aux clients d'éviter l'accueil pour rejoindre leurs chambres.