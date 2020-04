Impatiente de revenir prêter main-forte

Une auxiliaire en santé de l’Estrie qui a contracté la COVID-19 dans l’une des résidences pour aînés considérées comme « critiques » est impatiente de retourner au combat.

La femme de 36 ans est auxiliaire en santé à domicile depuis 2014. Voyant sa charge de travail diminuer en raison de la crise actuelle, elle a accepté de prêter main-forte au personnel de la Résidence Ferland, à Danville, qui a été jugé comme « critique » par Québec peu de temps après son arrivée.

Son premier quart de travail à la résidence a été le 6 avril et neuf jours plus tard elle apprenait qu’elle avait contracté la COVID-19. Toutefois, elle ne peut expliquer comment elle a attrapé le virus puisque les mesures adéquates ont été prises.

« La Santé publique m’a téléphoné le 13 avril pour me demander d’aller passer des tests étant donné que je travaillais dans une résidence qui était jugée critique », raconte-t-elle en indiquant qu’elle commençait à ressentir un mal de gorge.

Alex Drouin

Toux, maux de tête, sinus congestionnés, essoufflement, fatigue... Elle a finalement eu la plupart des symptômes reliés à la COVID-19.

« C’est comme une bonne grippe, mais rien d’alarmant », ajoute celle qui est confinée à son domicile depuis le 15 avril.

Elle devra téléphoner à la Santé publique le 25 avril afin de passer de nouveaux tests quant à son retour au travail.

En date du 20 avril, la Résidence Ferland comptait 24 cas positifs à la COVID-19 et cinq décès.

Travail différent

Mme Cournoyer a été surprise de la charge de travail à son arrivée à la résidence.

« J’ai fait des chiffres de 7 h 30 sans manger et c’était toujours Go ! Go ! Go ! », explique-t-elle.

« C’était continuellement une course et si je réussissais à m’asseoir quelques minutes dans la journée [pour me reposer] c’était bon », ajoute-t-elle.

Ses tâches à la résidence étaient similaires à ce qu’elle faisait déjà, c’est-à-dire d’aider les personnes âgées à se lever de leur lit, faire leur toilette et les assister pour manger.

« Là, il fallait tout faire en même temps alors que lorsque je fais des soins à domicile, j’ai le temps de parler avec eux », soupire Mme Cournoyer en terminant l’entrevue téléphonique.