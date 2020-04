Joseph Veleno devant l’inconnu

L’attaquant québécois Joseph Veleno est satisfait de sa progression à sa première saison dans le hockey professionnel, même si celle-ci a été brusquement interrompue et que l’avenir à court terme apparaît nébuleux en raison de la crise du coronavirus.

Ayant obtenu le statut de joueur exceptionnel dans les rangs juniors, le choix de premier tour – le 30e au total – des Red Wings de Detroit au repêchage de 2018 a amorcé la campagne chez les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine, à l’âge de 19 ans. Sa saison s’est déroulée en deux temps : la moitié initiale a été marquée par des ajustements à réaliser, tandis que la seconde, qui a suivi une participation au Championnat du monde de junior, a permis à Veleno de jouer avec plus d’aisance.

En 54 rencontres, il a amassé 23 points, dont 11 buts, avec le club-école des Wings. Malgré un différentiel de -25, le joueur d’avant s’est dit heureux de l’ensemble de son œuvre. Maintenant, l’organisation de Detroit lui a imposé un programme à suivre pendant la pause de la COVID-19, mais cela aura-t-il une quelconque utilité?

«J’ai en quelque sorte improvisé un peu plus quant à ce qu’ils ont demandé. Toutefois, ça ressemble pas mal à ce qu’on fait pendant le calendrier régulier et un peu à la saison morte. C’est un genre de mélange entre les deux, a-t-il déclaré au site The Athletic. Je ne veux pas trop y aller fort [pour garder des énergies], au cas où ça reprendrait. C’est dur à dire, parce que nous sommes un peu dans un entre-deux.»

En bonne position, collectivement et individuellement

Effectivement, si les activités du sport professionnel recommencent, Veleno et les Griffins risquent de suer à grosses gouttes. Avant l’arrêt de la campagne, ils occupaient le troisième rang de la section Centrale et pouvaient donc espérer une participation aux séries.

Néanmoins, au-delà de l’aspect collectif, le hockeyeur a l’objectif de se tailler une place chez les Wings plus tôt que tard. Ses chances sont réelles, mais encore faut-il peaufiner certaines habiletés.

«J’ai un long chemin à faire. Je dois être plus fort physiquement et lorsque j’y parviendrai, je crois que beaucoup de bonnes choses surviendront, a-t-il dit. Il faut être plus solide sur la glace, c’est-à-dire gagner plus de batailles et être meilleur dans toutes les facettes du jeu. Je continuerai de travailler fort à l’extérieur de la patinoire et au gymnase.»

Au moins, l’ancien des Sea Dogs de Saint John et des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ peut se dire que son coup de patin est à la hauteur, même contre des rivaux ayant plus d’expérience que lui.

«À chaque match, je bougeais mes pieds, je plaçais les rivaux sur les talons en les forçant à reculer, a-t-il expliqué. Cela m’a aidé à créer davantage d’espace et à garder la rondelle plus longtemps. Je crois avoir été plus efficace de cette façon.»