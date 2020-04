La fiche des Kings n’est pas représentative, selon Jonathan Quick

Selon Jonathan Quick, la fiche des Kings de Los Angeles ne reflète pas la qualité de l’équipe et n’est due qu’à une période d’adaptation au système mis en place par l’entraîneur-chef Todd McLellan.

Les chiffres tendent par ailleurs à appuyer les dires du vétéran gardien. Les Kings ont en effet montré une fiche de 3-7-1 en octobre, puis de 11-15-1 après le mois de novembre. Qu’à cela ne tienne, ils avaient remporté leurs sept derniers matchs avant que la Ligue nationale de hockey (LNH) ne suspende la saison en raison de la pandémie de COVID-19.

«Je me souviens avoir parlé avec quelques joueurs à la fin du camp d’entraînement et nous étions vraiment optimistes à propos de ce que l’équipe pouvait faire, a-t-il concédé récemment, selon le site officiel de la LNH. Tout le monde travaillait fort et nous avions gagné des matchs lors du camp.»

«Peu importe les raisons, le mois d’octobre nous a tués et nous avons eu des hauts et des bas en novembre. Puis, au fur que la saison avançait, nous nous sommes graduellement replacés.»

Malgré tout, les Kings revendiquaient un dossier de 29-35-6 au moment de la pause, bon pour le 28e rang au classement général de la LNH. Les séries éliminatoires n’étaient donc plus vraiment possibles pour eux.

«Je crois vraiment que les derniers moments de la saison [avant l’interruption], nous jouions le hockey que nous voulions jouer dès le début et tous les joueurs comprenaient tout, a dit Quick. Nous pouvons vraiment construire là-dessus et aller de l’avant.»

Garde partagée

Par ailleurs. Quick partageait presque également le travail avec Cal Peterson depuis le début du mois de février. Les deux hommes masqués ont obtenu huit des 16 derniers départs devant la cage du club californien.

Même s’il est le gardien numéro 1 de l’équipe depuis la saison 2009-2010, ayant remporté deux coupes Stanley au passage, l’Américain de 34 ans est satisfait de la situation.

«Cette rotation que nous avions lors du dernier mois nous donnait une chance de gagner. C’est exactement ce dont nous avions besoin.»