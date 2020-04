L’art consommé de se détruire la vie

Je viens de lire votre réponse à cette dame de 85 ans qui avait tout pour être heureuse et qui était complètement passée à côté de sa vie. Je l’ai beaucoup aimée. Comment s’étonner qu’un diplôme en commerce rapporte plus qu’un diplôme en littérature ? So what, si elle aime la littérature ? Et marier un prof de géographie importe peu si on l’aime et que c’est avec lui qu’on fait nos trois enfants. Je lui servirais ce qu’un yogi a dit récemment dans votre Journal « Au lieu de considérer ce qu’on n’a pas, on devrait toujours regarder ce qu’on a. »

André, 77 ans, Ph.D pas fortuné (en $), mais riche en lectures et en écritures

Je suis ravie de votre commentaire corroborant le mien. Je le reçois en même temps que celui d’une lectrice qui me blâme d’avoir été aussi brutale avec une femme de cet âge, et celui d’une autre, dont vous lirez la teneur demain, pour qui ma réponse a réveillé des souvenirs.