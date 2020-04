Le cadeau de Valeri Bure à Jeff Petry

À l’écart du hockey, le défenseur du Canadien de Montréal Jeff Petry profite de la période de confinement pour se consacrer à son autre passion et il a récemment eu l’aide d’un ancien porte-couleurs du Bleu-Blanc-Rouge.

De retour au Michigan avec son épouse et leurs trois enfants, le vétéran de 32 ans a participé à des dégustations de vin virtuelles organisées par Valeri Bure.

Le Russe, choix de deuxième tour de l’organisation au repêchage de 1992, est producteur de vin dans le sud de la Californie, où il vit depuis sa retraite du hockey en 2004. C’est par son initiative que les Petry ont assisté à l’événement, qui comptait 70 internautes.

«Je leur ai pratiquement dit : "c'est un cadeau de nous à vous. Levons notre verre ensemble ce samedi"», a raconté le Moscovite de 45 ans au site officiel du Canadien, samedi.

Une passion découverte à... Montréal

Bure, qui a disputé 215 rencontres avec le CH avant d’être échangé aux Flames de Calgary en retour de Jonas Hoglund et de Zarley Zalapski, a décidé de webdiffuser l’événement privé afin de réunir amis et clients en un seul endroit.

«Mon but était un peu d'aider les gens à oublier ce qui se passe en ce moment et simplement de profiter d'un agréable moment en famille en dégustant du vin, a-t-il expliqué. J'ai raconté quelques histoires, nous avons découvert les bouteilles ensemble et j'ai répondu à des questions.»

D’après le site officiel du club montréalais, c’est dans la métropole québécoise que Bure a découvert sa passion pour le vin.

Des coéquipiers comme Martin Rucinsky, Brian Savage et son compatriote, le défenseur Vladimir Malakhov, ainsi que le gérant de l’équipement Pierre Gervais lui ont tous appris les bases du nectar auquel il est désormais entièrement dévoué, avec sa maison de vin Bure Family Wines, dans la célèbre vallée de Napa.

«Mon amour pour le vin a commencé à Montréal, avec tous les gars qui m'invitaient à souper et qui me faisaient découvrir toutes ces bouteilles de vin. J'ai acheté un petit réfrigérateur, puis un plus gros réfrigérateur, ensuite un cellier, et maintenant des tonneaux.»

«Je me souviens»

Le frère du «Rocket Russe», Pavel, a patiné dans 621 rencontres avec Montréal, Calgary, la Floride, St. Louis et Dallas, récoltant 400 points avant d’accrocher ses patins. Il n’avait que 31 ans, soit un an de plus que Petry, qui vient d’atteindre le plateau des 40 points pour une troisième année consécutive.

«Je n'avais pas prévu terminer ma carrière de joueur de hockey aussi jeune, a admis l'oenophile. Je croyais avoir encore plusieurs années devant moi, mais les blessures étaient trop importantes.

«Tout comme plusieurs joueurs de hockey, j'appréciais beaucoup le vin. J'ai étudié et fait des recherches. Mon amour pour le vin n'a pas changé. J'accumule simplement plus de connaissances et ma passion grandit. J'ai maintenant une différente appréciation du vin, mais je me souviens comment cela a commencé.»