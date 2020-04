Le «cracheur» de Granby se livre

Même si le déconfinement commence à être abordé par les autorités, les règles de distanciation physique et celles qui interdisent les rassemblements sont toujours en vigueur. Des individus font tout de même à leur tête et les policiers sont encore obligés de sévir contre les plus récalcitrants. Voici quelques exemples de la dernière semaine des « covidiots » qui ont retenu notre attention.

Un party à 10 000 $

Plusieurs fêtes de Québécois qui se sont terminées en distribution d’amendes salées ont fait la manchette dernièrement, mais semble-t-il que certains se pensent encore seuls au monde et à l’abri des lois.

Sept personnes qui participaient à un party il y a une semaine à Terrebonne et qui n’avaient vraisemblablement pas compris le message l’ont appris à leurs dépens, en récoltant une facture totale de plus de 10 000 $.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté « de la musique forte » et que « plusieurs personnes étaient présentes à l’intérieur ».

Ce n’est que le lendemain matin vers 7 h 40 que les policiers ont toutefois pu pénétrer à l’intérieur de la maison et identifier les contrevenants, après avoir dû entreprendre des démarches légales.

Au total, sept adultes ont écopé d’amendes de 1000 $, plus 546 $ de frais, pour « avoir refusé d’obéir à l’ordre de ne pas se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur en vertu de la Loi sur la santé publique ».

Selon une compilation du Journal, les forces de l’ordre partout au Québec ont déjà donné au moins 3500 constats d’infraction totalisant environ 5 M$.

Un « tousseux » aussi en Ontario

Rassurez-vous, le « covidiot » n’est pas une espèce rare qu’on retrouve seulement au Québec. On en compte aussi au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Un Ontarien a d’ailleurs toussé volontairement sur de l’argent avant de le lancer en direction d’un caissier de 17 ans, en lui souhaitant d’être infecté par la COVID-19.

L’altercation se serait produite parce que l’homme n’a pas respecté les consignes de distanciation physique en s’approchant trop du comptoir pour payer ses cigarettes, rapporte le National Post.

Le commerce de Markham, en Ontario, avait pourtant du ruban adhésif au sol montrant la bonne distance.

« Il a alors dit à l’employé qu’il espérait qu’il contracte la COVID-19 et a ri en quittant le magasin. L’argent a dû être séparé du reste pour être désinfecté », a précisé le sergent Andy Pattenden, porte-parole de la police régionale de York.

L’homme en question a été arrêté et pourrait être accusé.

il crache au visage d’un client à l’épicerie

Après le « tousseur » de Québec et la « morveuse » de la Rive-Sud, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un « cracheur » ne fasse son apparition, même si c’était loin d’être nécessaire.

Et c’est à Granby que ce personnage est entré en action.

Les policiers ont lancé un avis de recherche cette semaine concernant un individu qui avait craché au visage d’un client, à l’épicerie Maxi, le 22 mars dernier. Agressif, il aurait même tenté de s’en prendre à d’autres personnes.

L’homme de 34 ans s’est finalement livré à la police après la diffusion dans les médias de sa photo. Il a été interrogé par les enquêteurs, puis libéré sous promesse de comparaître le 16 juillet prochain.

Le dossier sera maintenant soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décidera s’il y a lieu de porter des accusations criminelles contre le « cracheur ».

L’homme pourrait être inculpé de voies de fait et de menaces, a indiqué la police de Granby.

Ça revient cher la dose...

Huit consommateurs de drogue de Sherbrooke ont payé très cher leur dernière dose : ils se sont non seulement fait saisir leurs stupéfiants, mais ont également écopé d’amendes de plus de 1000 $ pour ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale en se rendant chez leur fournisseur.

Quatre personnes ont aussi été arrêtées sur place. La perquisition menée à l’intérieur de l’immeuble résidentiel a permis la saisie de diverses quantités de cocaïne, de crack, de cannabis et d’argent canadien.

Les quatre occupants pourraient devoir répondre à diverses accusations en matière de stupéfiants et l’un d’eux a reçu une contravention de 234 $ pour avoir injurié un agent de la paix. Les 12 personnes ont reçu un constat d’infraction de 1000 $, plus 296 $ de frais en vertu de la Loi sur la santé publique.

- Maxime Deland, Agence QMI

Un gars qui ne « comprend pas vite »

Surpris chez des amis pour la deuxième fois en quatre jours, un homme de 20 ans de Saguenay aurait dû comprendre le message lorsque la police lui a servi un premier avertissement, mais non, il a fallu qu’il teste le système.

« Il avait déjà été avisé il y a quatre jours, il ne comprend pas vite », a souligné le lieutenant Denis Harvey, du Service de police de Saguenay.

Des dénonciations citoyennes ont permis de coincer le récalcitrant dans une demeure qui n’était pas la sienne, en compagnie d’autres personnes, dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’individu en question ne s’en est pas aussi bien tiré cette fois-là et a reçu un constat d’infraction d’un peu plus de 1500 $.

Quant aux autres personnes dans la résidence, ils ont pu avoir un simple avertissement. Espérons que la situation de leur ami leur serve de leçon.