Photographie : l’intimité sur photos

Le photographe montréalais Hamza Abouelouafaa propose sur son compte Instagram une série de portraits cherchant à exposer notre rapport à l’intimité et à la sexualité en ces temps de confinement.

«Quand je suis revenu du Pérou, il y a environ un mois, j’ai dû rester confiné et ça a créé une sorte de manque de voir des gens, je ne pouvais pas faire de photos non plus, explique d’abord Hamza Abouelouafaa, au bout du fil. Et j’ai eu l’idée de prendre les gens en photo à travers leur webcam en 35 mm. On se faisait une sorte de rendez-vous par “Facetime” ou “Messenger”, je les dirigeais un peu comme s’ils étaient devant moi, et le résultat était vraiment concluant.»

C’est par la suite que le photographe a voulu développer le concept encore davantage pour se concentrer plus particulièrement sur notre rapport à l’intimité et à la sexualité dans cette période où la distanciation sociale est de mise.

«C’est la première fois qu’on expérimente quelque chose comme ça, d’un point de vue de l’intimité, poursuit-il. Il y a des célibataires qui sont complètement désespérés, en manque de peau, de baisers, d’étreintes, et il y en a d’autres qui vivent avec leur copain ou sont au début d’une idylle, et eux aussi doivent composer avec de nouvelles façons de gérer cette intimité-là. Aussi, ce scénario de fin du monde, on dirait que ça réveille des pulsions primaires, les gens sont plus à fleur de peau, ils sont plus directs dans leurs échanges, ils vont signifier leurs besoins plus directement qu’avant.»

Introspection

La série, publiée le 19 avril sur «garconperdue», le compte Instagram du photographe, est actuellement composée d’un ensemble de huit portraits, tous accompagnés de la même signature visuelle, chaque modèle étant associé à une fleur et un fruit différents. D’autres photos viendront s’y ajouter au courant de la semaine.

En parallèle, de courts témoignages laissés volontairement anonymes nourrissent également ces univers intimes exposés.

«J’ai voulu les laisser anonymes pour que les gens puissent plus facilement se reconnaître dans chacun d’eux», explique Hamza Abouelouafaa «Ce qui ressort, c’est que les gens ont le temps de faire une sorte d’introspection, de réfléchir à leurs pulsions, à leurs désirs, à leurs façons de voir leur propre sexualité, soutient le photographe montréalais. Il y en a qui redécouvrent leur corps, qui se réapproprient leur sexualité, d’autres sont vraiment dans un manque omniprésent et doivent contrôler ce manque-là, et ça crée énormément de défis pour eux. Mais la plupart trouvent vraiment que c’est intéressant comme expérience humaine d’être dans cette situation-là.»

«Et si les gens sont intéressés [à participer comme modèle], ils peuvent m’écrire aussi sur mon compte Instagram», invite l’artiste.