Profiter de la crise pour foutre le bordel?

Même si nous sommes en pleine crise, certaines choses ne changent pas.

La bêtise, par exemple. Il y a toujours autant de cons qu’il y en avait avant l’éclosion de la pandémie. Le pourcentage d’imbéciles n’a pas bougé d’un iota.

UNE « FÊTE ANTICAPITALISTE »

Prenez les anarchistes à la Black Bloc. Sur un site « antiautoritaire » que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité, des militants anticapitalistes de Montréal conseillent à leurs camarades de profiter de la crise actuelle pour foutre le bordel le 1er mai.

Lisez ces extraits, vous allez voir, c’est assez décoiffant.

Preuve que la connerie se porte toujours aussi bien chez les zozos de la gauche radicale.

« Dans chaque crise, on trouve des opportunités. Chose délicieuse que faire du jogging le soir avec un masque et une capuche ne suscite aucune question dans ces rues tellement vides.

« Le gel hydroalcoolique sert aussi bien à se désinfecter les mains qu’à allumer des incendies. »

Sympa, non ? Attendez, il y a pire. Nos agités du bocal disent qu’il faut profiter du fait que les figures d’autorité sont surmenées pour les agresser physiquement.

« À l’heure où les forces du contrôle n’ont jamais été aussi présentes et surmenées, que se passerait-il si elles étaient menacées dans leurs bastions par des messages de mort écrits à la peinture ? Prises à partie régulièrement par des pierres et des cocktails Molotov pendant leur sommeil ? Se faisaient attaquer pendant leurs patrouilles ?

« À l’heure où les cages sont pleines à craquer, que se passerait-il si des autos-patrouilles venaient à rencontrer un tournevis, un marteau ou quelques allumes feux ? Si les personnes qui surveillent et enferment, déjà sous pression constante, se faisaient agresser en rentrant chez elles ? »

C’est un appel direct à commettre des actes violents contre les forces de l’ordre.

FAIRE SAUTER DES PYLÔNES

Attendez, vous n’avez encore rien lu.

Nos gorlots rouges foncés suggèrent à leurs amis de profiter du chaos actuel pour commettre des actes terroristes !

« À l’heure où tout le monde ou presque travaille face à un écran, que se passerait-il si quelques câbles de fibre optique étaient sabotés ?

« À l’heure où tout le monde ou presque communique au travers de téléphones, que se passerait-il si des antennes relais situées dans des endroits peu fréquentés étaient rendues inopérantes ?

« À l’heure où tout le monde ou presque vit confiné dans un bulle connectée à la matrice, que se passerait-il si un pylône haute tension facile d’accès venait à tomber par terre ?

« Nous ne savons absolument pas ce que cela pourrait produire. Et c’est précisément pour cela qu’il faudrait impérativement le tenter. »

Et ça se termine par cette jolie invitation...

« Diffuse et traduis ce texte si tu l’as aimé. Attaque et conspire si tu veux participer. Communique et développe tes idées si tu veux dialoguer avec d’autres rebelles.

« Ce petit texte tient lieu de faire part pour un mois de mai dangereux. »

Moi, si j’étais policier, je rendrais une visite de courtoisie à ces gens.