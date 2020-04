Réflexions profondes entre Québec et Haïti

Inspirée par une résidence d’écriture s’étant déroulée en Haïti en 2017, l’écrivaine et scénariste Véronique Marcotte propose un récit profondément humain, tragique et bouleversant sur l’amour, la mort, les valeurs profondes et le territoire. La géographie du bonheur, roman intimiste, explore la question du bonheur et de ses possibles frontières, mais aussi celle des secrets aux conséquences néfastes.

En 2017, l’écrivaine Véronique Marcotte a obtenu la résidence d’écriture au centre PEN Haïti, à Port-au-Prince. Elle s’est inspirée de cette expérience exigeante pour écrire La géographie du bonheur, un roman qui partage une vision réaliste et très touchante d’Haïti et de ses gens et qui aborde de grands questionnements.

Deux récits s’entrecroisent dans La géographie du bonheur. Celui de Jaco, un homme d’origine haïtienne qui a grandi au Québec et dont la femme meurt, et celui de Madame V., une écrivaine québécoise qui s’est rendue en résidence d’écriture en Haïti – alter ego de l’auteure.

Jaco, après avoir assisté sa femme Marine dans son suicide, au terme d’une maladie dégénérative terrible, découvre que celle-ci lui avait caché un secret. Quatorze ans plus tôt, Marine avait donné naissance à une petite fille, Clara, à Haïti. Intrigué, bouleversé, Jaco se lance à sa recherche.

Entre-temps, lors de son séjour en Haïti, Madame V. s’est prise d’affection pour une fille très jeune prénommée Clara. Inspirée, l’écrivaine décide de raconter l’histoire de cette enfant étonnante et sensible.

Deuil et suicide assisté

Par la voie de la littérature, Véronique Marcotte s’est penchée sur la question du bonheur mais aussi sur les secrets et leurs conséquences, sur la maladie, le deuil, le suicide assisté, les choix de vie.

En entrevue, elle parle des événements qui l’ont amenée à retourner à sa table de travail. « Quand j’ai fini d’écrire De la confiture aux cochons, j’étais vraiment perdue. Les mêmes thèmes me travaillaient : l’amitié, la double vie, les difficultés que l’être humain peut vivre. J’étais beaucoup dans le questionnement de la liberté de mourir – ça commençait à être d’actualité. »

Puis, elle a séjourné en Haïti pour une résidence d’écriture. Une conférence présentée en compagnie de Rodney Saint-Éloi et Dany Laferrière a tout changé. « Le point de départ a été cette petite fille de 11 ans qui s’est levée et m’a demandé : “Est-ce que vous croyez qu’il existe une géographie du bonheur ?” »

« Je n’ai pas été capable de répondre à cela, moi, la Nord-Américaine bien nantie en comparaison avec les gens qui étaient face à moi. Je ne savais pas quoi répondre, et ça m’a mise en colère. »

L’écrivaine n’avait pas honte et savait que la petite fille n’était pas en train de la confronter : c’était une vraie question. « Moi, je n’avais pas de vraie réponse. Je suis revenue en me disant, est-ce que ça existe, une géographie du bonheur ? Et c’est quoi, le bonheur ? C’est une question que je me pose depuis longtemps, et que tout le monde se pose. »

La liberté

D’autres interrogations ont suivi. « Est-ce que le bonheur, c’est la liberté de quitter quand on n’est plus capable d’assumer un quotidien, comme mon personnage, Marine, qui est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique ? Est-ce que Marine avait la liberté de dire qu’elle ne déracinerait pas une enfant qu’elle a mise au monde ? »

Elle s’est profondément attachée à Clara, qui s’appelait en fait Tina, et admire la résilience de Jaco, un personnage masculin qu’elle a adoré décrire. « Il accepte exactement ce que Marine est... et il accepte la liberté de Marine. Je me suis attachée à lui parce qu’il fait en sorte que l’être humain qui est devant lui s’épanouisse, justement parce qu’il est libre. »

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Sa mère l’a mise au monde alors qu’elle venait d’immigrer au Québec avec son père, rencontré à Cap-Haïtien au début des années soixante-dix, à l’époque de François Duvalier. Ingénieur mécanicien, le père de Jaco donnait des cours un peu partout sur l’île, jusqu’à ce que des miliciens entraînent le meurtre de huit apprentis qui s’étaient aventurés à voler des pneus de voitures. Témoin du terrible événement, le jeune Québécois n’avait pas pris le temps de nettoyer le sang éclaboussé sur sa chemise. Il avait embarqué sa bien-aimée enceinte dans un avion, direction Montréal.

Après avoir mis au monde le petit Jacques-Olivier, sa mère n’est jamais retournée dans son pays, kote tout moun mouri. Jaco n’y est donc jamais allé. »

– Véronique Marcotte, La géographie du bonheur

♦ Véronique Marcotte est écrivaine, metteuse en scène et scénariste.

♦ Elle a publié sept romans.

♦ Les droits d’adaptation cinématographique de son roman De la confiture aux cochons ont été acquis par Mélissa Désormeaux-Poulin.

♦ Le duo travaille présentement à la scénarisation du long métrage.