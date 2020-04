Un gala en ligne pour les finissants du Collège LaSalle

Offert par

La COVID-19 n'empêchera pas les finissants du programme de Commercialisation de la mode du Collège LaSalle de présenter leurs projets à des experts du domaine. Pour une toute première fois, l'établissement tiendra son gala annuel en ligne, le mardi 28 avril.

Un total de 24 équipes ont présenté un concept d'affaires élaboré grâce aux apprentissages faits au fil des années sur les bancs d'école. Trois thèmes étaient à l'honneur cette année: le développement durable, la collaboration et l'innovation.

Trois équipes par catégorie ont été sélectionnées pour présenter leur concept lors de la soirée virtuelle E20.

Des expertes de Frank And Oak, de The Brand is Female et de C2 International décerneront le Prix choix de l'expert pour chacune des catégories.

Les spectateurs pourront ensuite voter pour leur coup de coeur parmi les trois finalistes, à partir de leur téléphone. L'équipe victorieuse sera ainsi couronnée pour avoir eu le meilleur concept d'affaires de l'événement.

D'habitude, le Collège LaSalle présente son gala en personne. La pandémie de la COVID-19 avait d'abord forcé l'annulation de l'événement, mais les organisateurs ont finalement décidé de réaliser une soirée de façon virtuelle. Ce rapide changement de cap s’est effectué en deux semaines, précise Andrew McNally, directeur créatif de la soirée.

De nombreux curieux seront d'ailleurs rivés à leur écran mardi pour suivre ce déroulement entièrement numérique, soutient la productrice de l'événement, Yolande Nesseth. «Tous les collèges de mode à travers le Canada ont abandonné leur défilé pour les raisons qu’on connaît», soulève-t-elle.

Un mélange de direct et de vidéos enregistrées attend les spectateurs mardi soir. Une collation des grades virtuelle aura également lieu à l’aide d’un montage photo des finissants en début de soirée.