Un hommage à la canadienne

Dans la guerre au coronavirus, les célébrités canadiennes ont choisi d’unir leurs voix sur une note un peu plus enjouée que les stars mondiales de One World lors du spectacle télé Stronger Together, Tous ensemble qui était présenté, dimanche soir, d’un océan à l’autre.

Alors que les Lady Gaga, Eddie Vedder, Jennifer Lopez et compagnie avaient opté pour des ballades à tirer les larmes, la semaine dernière, les vedettes du nord de la frontière, aussi en direct de leurs résidences, ont semblé se donner le mot pour ne pas rajouter une couche de drame.

Ça nous a donné une Shania Twain, chapeau de cowboy sur la tête, qui s’accompagne à la guitare sur Up, Tom Cochrane qui enfile un petit bout de Life is a Highway après le Shine a Light de Bryan Adams.

Même quand le rythme ralentissait, lors de la très belle Blackbird, par Sarah MacLachlan, ou quand Charlotte Cardin a offert une Faufile sans bavure, l’ambiance demeurait décontractée. À la canadienne.

Des vedettes inconnues

L’exercice ayant pour objectif de recueillir des fonds pour les Banques alimentaires du Canada et remercier les travailleurs en première ligne, les mêmes messages ont été répétés ad nauseam, d’où des longueurs et redondances.

Malgré la ribambelle d’artistes, de sportifs et personnalités publiques qui ont défilé à l’écran, les vraies vedettes de la soirée ont été d’illustres inconnus. On pense à ces sympathiques centenaires dont un, âgé de 107 ans, se souvenait de la grippe espagnole... de 1918.

Ou au jeune Zakary Doyle, un garçon de l’Outaouais qui amassé 6000 $ pour la banque alimentaire de son coin de pays.

Ou à ce gamin de douze ans, de Colombie-Britannique, qui a inventé des protège-oreilles destinés à soulager les travailleurs de la santé.

Le français au second plan

Comme il fallait s’y attendre, le français a été relégué au second plan. Seules Cardin et Marie-Mai ont chanté dans la langue de Molière. Céline Dion, qui n’a pas poussé la note, a livré un message de soutien bilingue.

Les victimes de l’horrible tuerie qui a fait vingt-deux morts en Nouvelle-Écosse n’ont pas été oubliées. Anne Murray, une native de la place, a rappelé avec justesse que tous les Canadiens partageaient leur deuil. Le spectacle s’est conclu par un bel élan collectif des artistes qui ont repris Lean on Me avant que le rappeur Drake ne vienne longuement offrir ses encouragements, les organisateurs ne laissant ensuite que quelques secondes au premier ministre Justin Trudeau pour faire de même.

À surveiller lundi

Ça va bien aller

Étienne Boulay et Sophie Grégoire-Trudeau figurent parmi les invités de Fabien Cloutier et de Marie-Soleil Dion. L’épouse de Justin Trudeau se fera-t-elle taquiner sur son récent voyage à Londres et son séjour au chalet, à Pâques ?

TVA / 19 h

Les Chefs

Courtoisie

Avec la chef Stéphanie Audet, spécialiste de la cuisine botanique, les candidats devront élaborer un plat principal mettant en valeur légumes et protéines végétales.

ICI Télé / 20 h

Ma petite vie

Série documentaire originale qui s’intéresse au quotidien rempli de défis des personnes de petite taille. Cette semaine, on constate les particularités d’une visite chez le médecin pour les gens touchés par le nanisme. Cette différence est-elle considérée comme un handicap ? Ou sert-elle de moteur pour avancer et franchir des barrières ?

Canal Vie / 20 h 30

Histoire d’horreur

Nouvelle saison, la septième, de cette version française de American Horror Story. Dans une petite ville du Michigan, Ally (Sarah Paulson), Ivy (Alison Pill) et leur fils Oz (Cooper Dodson) assistent avec effroi à l’élection de Donald Trump. Kai Anderson (Evan Peters), un jeune homme dérangé, profite de l’événement pour répandre la peur.

addikTV / 23 h

Les anges du bonheur

Début de la quatrième saison de la série Anges du bonheur (Touched By An Angel en version originale). Monica (Roma Downey) et Tess (Della Reese), deux anges envoyés sur Terre, aident les gens aux prises avec des difficultés.

Prise 2 / 23 h

Vos films lundi

Il était une fois dans l’Ouest

Le chef-d’œuvre western de Sergio Leone, célèbre tant pour son humour caustique que son montage unique et sa musique iconique d’Ennio Morricone, est toujours considéré comme un classique, plus de 50 ans après sa sortie.

Une grande production à voir ou à revoir, selon votre humeur.

Télé-Québec / 21 h

Ted

Jamais n’a-t-on vu ourson en peluche plus attachant et, surtout, plus irrévérencieux que ce bon vieux Ted, capable de tous les vices pour profiter de la vie à fond !

L’hilarante comédie de Seth MacFarlane (sortie en 2012), qui prête aussi sa voix au personnage-titre, avec Mark Wahlberg et Mila Kunis, ne se démodera probablement jamais.