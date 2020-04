Un survivant de Humboldt jouera dans la NCAA

Survivant de la tragédie des Broncos de Humboldt il y a un peu plus de deux ans, le hockeyeur Graysen Cameron évoluera avec la formation de l’université Northland College, au sein de la troisième division de la NCAA, la saison prochaine.

Celui qui agit comme capitaine des Broncos avait subi une fracture du dos lors de l’accident d’autocar ayant fait 16 morts et 13 blessés le 6 avril 2018 au nord de Tisdale, en Saskatchewan.

«Je suis fier d’annoncer mon arrivée au Northland College, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Merci à tous mes entraîneurs, coéquipiers et amis, ainsi qu’aux Broncos de Humboldt et surtout à ma famille pour m’avoir aidé au cours de la dernière année et demie à revenir sur la patinoire pour jouer. [...] C’est un rêve qui devient réalité.»

En 46 matchs dans la ligue junior de la Saskatchewan cette saison, Cameron a inscrit cinq buts et huit mentions d’aide pour 13 points.

«Son dévouement, son éthique de travail et son leadership sont supérieurs à tout ce que vous pouvez demander, a commenté l’organisation de Humboldt sur Twitter. Nous sommes honorés de dire que Graysen sera un Bronco pour toujours.»