Une femme atteinte d’un cancer contrainte d’abandonner ses traitements

Le diagnostic d'une maladie grave est déjà assez lourd à porter. Imaginez si on doit vous apprendre en plus que vous ne pouvez être traité convenablement; c'est ce à quoi fait face une immigrante française qui habite à Québec.

Atteinte d'un cancer du sein, Isabelle Chevalme se remet tranquillement d'une mastectomie qui a bouleversé sa vie. Elle a débuté il y a une semaine des traitements de radiothérapie, mais elle sera forcée d'y mettre fin prématurément.

«Ça devait durer trois semaines mais je devrai arrêter les traitements le 30 avril puisque je ne serai plus couvert par la RAMQ », raconte-t-elle à TVA Nouvelles.

Si la RAMQ refuse de couvrir le reste des frais de traitements, c'est que le permis de travail temporaire du couple sera échu à la fin du mois.

«On perd du temps sur le traitement. Si ça ne marche pas d'ici le 30 avril, on devra s'en aller. Je ne peux pas la laisser mourir», explique son conjoint, Philippe, la gorge nouée par l'émotion.

Le renouvellement de ce permis doit d'abord passer par un certificat d'acceptation du Québec. L'employeur de Philippe, situé à La Malbaie, a pourtant envoyé le formulaire en février.

«C'est inacceptable. Ces papiers prennent habituellement trois semaines avant d'arriver. Ça fait plus de deux mois et demi. C'est grave ce qui va leur arriver», explique Josée Gervais, l'employeur de Philippe et propriétaire de la Boulangerie artisanale Pains d'exclamation.

En raison de la pandémie, un délai prolongé plonge tout le système au ralenti. Résultat, le couple se retrouve aujourd'hui au pied du mur.

«On est des millions à avoir une date limite, le système est surchargé, au ralenti. Isabelle et moi, le 30 avril, on va être obligé de s'en aller», ajoute Philippe.

«Si le gouvernement fédéral est impliqué, je vais immédiatement communiqué avec Ottawa pour voir ce qui peut être fait le plus rapidement possible», explique Pierre Paul-Hus, le député conservateur dans Charlesbourg, comté où réside le couple.

Pour ces immigrants, le temps presse.

«Il faut que le Canada nous prenne tout de suite parce qu'on n'a plus le temps de jouer. Ce n'est pas une grippe, c'est loin d'être une plaisanterie», conclut Philippe Blanchard.