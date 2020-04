Vers un huard à 60 cents américains, croit un économiste

MONTRÉAL | Le dollar canadien connaîtra une forte dépréciation dans les prochains mois, et la note de crédit du Canada sera abaissée, croit un réputé économiste.

Cité par l’agence Bloomberg, l’économiste David Rosenberg appréhende une décote pour le pays, actuellement l’un des deux seuls, avec l’Allemagne, à avoir une note de crédit AAA au sein du G7.

Le poids de la dette avoisinant les 350% du PIB canadien va conduire les agences de notation à prendre cette décision, a expliqué l’économiste.

Selon M. Rosenberg, qui a lancé Rosenberg Research & Associates Inc. en janvier après avoir passé plus d'une décennie en tant qu'économiste en chef chez Gluskin Sheff & Associates Inc., le Canada pourrait s’en tirer au mieux avec une note AA.

Anticipant une baisse du dollar canadien à 60 cents américains, David Rosenberg estime aujourd’hui que sa prédiction est «conservatrice». Vendredi après-midi, le dollar canadien valait moins de 71 cents américains.

La perte de valeur du huard est attribuable à la croissance effrénée de la masse monétaire nécessaire à la Banque du Canada pour financer les dépenses fédérales en achetant de nouvelles obligations, a-t-il mentionné.

Cette situation fait fuir les investisseurs internationaux, comme la devise canadienne perd en valeur absolue, a-t-il expliqué.

M. Rosenberg, qui avait prédit l’éclatement de la bulle immobilière en 2005 alors qu’il était économiste en chef à la banque Merrill Lynch pour l’Amérique du Nord, considère que la banque centrale du Canada a tout un défi devant elle: elle devra tenir compte de ces mauvais chiffres dans son bilan, tout en tentant de rassurer les investisseurs étrangers.