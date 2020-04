Visages de la pandémie

Derrière toutes les statistiques, il y a surtout des gens dont la vie a été écourtée par la COVID-19. Déjà plus de 1400 familles québécoises sont en deuil, dont 569 se sont ajoutées la semaine dernière seulement. Nos journalistes ont récolté l’histoire de certaines d’entre elles afin de mettre un visage sur les trop nombreuses victimes de cette pandémie sans précédent.

Marcel Auger, 95 ans, Québec

Photo courtoisie

Un des derniers héros québécois de la Deuxième Guerre mondiale, Marcel Auger a malheureusement perdu son combat contre ce sournois virus la semaine dernière.

« Il a survécu à bien des choses, mais la COVID-19 a eu raison de lui », déplore son fils, Alain Auger.

La perte de M. Auger est d’autant plus triste puisqu’il était, à 95 ans, l’un des rares Québécois toujours en vie à avoir vécu le débarquement de Normandie.

Depuis, celui qui s’occupait du ravitaillement de l’aviation se sentait investi d’un devoir de mémoire et n’a jamais hésité à raconter ce qu’il a vécu pendant la guerre de 1939-1945.

Un livre sur sa peur

L’histoire héroïque de Marcel Auger a même fait l’objet d’un livre intitulé La peur au ventre. L’auteure, Julie Hubert, qui a fait des entrevues pendant cinq ans avec le soldat avant d’écrire son bouquin en 2006, s’est dite chamboulée par le décès de ce grand homme.

« Ça m’a crevé le cœur », illustre la femme qui est restée attachée à lui.

Surnommé « Mickey Rooney » pendant la guerre, parce qu’il était petit et blond comme l’acteur de l’époque, Marcel Auger ne se considérait pourtant pas comme un héros. « C’était celui qui avait peur d’une guerre trop grande pour lui », raconte l’écrivaine.

Le vétéran a pourtant vécu les grandes étapes de la libération de l’Europe.

S’il n’a pas été dans la première vague de soldats à fouler la plage Juno le 6 juin 1944, M. Auger a été au cœur de l’opération quatre jours plus tard, lui qui s’est occupé des avions qui atterrissaient sur les pistes de fortune construites sur les plages françaises.

Photos courtoisie

Le vétéran s’est aussi rendu au camp de concentration allemand de Bergen-Belsen alors à peine libéré. « Il y avait encore des prisonniers », note Mme Hubert.

Marcel Auger est décédé le 18 avril à la Maison Paul-Triquet, une résidence réservée aux vétérans, maintenant prise avec une éclosion de coronavirus.

Son fils Alain regrette que son père, qui avait encore une bonne forme physique, mais qui souffrait de légère démence ne se soit pas rendu à l’âge de 100 ans.

Rêve d’être centenaire

« Un de ses rêves était de se rendre à 100 ans, il le disait. Et il se serait probablement rendu », croit-il.

Avant le décès de son père, Alain Auger a pu le visiter une dernière fois en portant l’équipement de sécurité.

« On a de la misère à respirer avec cet imperméable jaune, il fait très chaud », raconte-t-il.

Celui qui a porté l’équipement pendant 30 minutes avait donc une pensée pour les employés qui travaillent plus de 12 heures avec ces protections de plastique.

« Comment faites-vous pour travailler toute la journée avec ça ? » leur a-t-il demandé en louant leur dévouement.

« On s’habitue », ont simplement répondu ces héros des temps modernes.

5 mai 1924 : Marcel Auger naît à Québec.

Marcel Auger naît à Québec. 2 novembre 1942 : Celui qui travaillait à L’Arsenal de Québec décide de s’enrôler.

Celui qui travaillait à L’Arsenal de Québec décide de s’enrôler. Juin 1943 : Il part pour l’Angleterre.

Il part pour l’Angleterre. 10 juin 1944 : J+4, Marcel Auger foule la plage Juno en Normandie pour faire le ravitaillement d’essence de l’aviation.

J+4, Marcel Auger foule la plage Juno en Normandie pour faire le ravitaillement d’essence de l’aviation. Mai 1945 : À titre de chauffeur privé pour des officiers, M. Auger se rend au camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne.

À titre de chauffeur privé pour des officiers, M. Auger se rend au camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne. 30 janvier 1946 : Le soldat est démobilisé et peut rentrer chez lui.

Le soldat est démobilisé et peut rentrer chez lui. 18 avril 2020 : Le vétéran meurt de la COVID-19, à Québec.

- Nicolas Saillant

Micheline Robert, 76 ans, Vaudreuil-Dorion

Photo courtoisie

Ce terrible virus n’offre que très peu de chance aux sages qui ont des problèmes pulmonaires.

Cela a été malheureusement le cas pour Micheline Robert qui souffrait d’emphysème chronique depuis plusieurs années.

Déjà, la septuagénaire devait être oxygénée avant son hospitalisation pour une gastro-entérite, trois semaines avant l’apparition du virus.

Son frère Alain Robert, un aidant naturel pour plusieurs membres de sa fratrie de 12 personnes, avoue avoir vécu « des heures inquiétantes ».

« Elle n’était plus capable de respirer », explique-t-il.

Mme Robert vivait au Manoir Harwood où la grande majorité des bénéficiaires sont infectés.

« Le problème, c’est le confinement, il faut que tout le monde soit confiné, même les employés », plaide M. Robert.

– Nicolas Saillant

René Decelles, 89 ans, Montréal

Photo courtoisie

René Decelles adorait les enfants.

La vie ne lui en a donné qu’un, qui l’a malheureusement précédé dans la mort. Ses deux petites-filles – maintenant adultes – le considéraient toutefois elles aussi comme un père, relate leur mère Johanne Taillon.

« Quand il y avait des enfants dans le portrait, il était toujours après eux. Mes filles ont de très bons souvenirs avec leur grand-père. Il se mettait à genoux sur le divan avec des souliers et jouait de la musique à bouche », se rappelle la bru de M. Decelles.

Après le décès de son mari, la sexagénaire s’est occupée de son beau-père jusqu’à ce qu’il soit placé au CHSLD Réal-Morel l’an dernier, à la suite de plusieurs chutes.

Mme Taillon allait toujours régulièrement lui rendre visite, dans le secteur Verdun, mais elle a préféré ne pas se rendre à son chevet dans les dernières heures de sa vie.

« Tant qu’à le voir agoniser de loin, pendant seulement 10 minutes, j’ai décidé de garder la dernière belle image que j’avais de lui », explique-t-elle, déplorant le manque de soins dont M. Decelles aurait fait l’objet dans les derniers mois.

– Claudia Berthiaume

Pierrette Déry, 79 ans, Beauport

Photo courtoisie

Si Diane Martin n’a pu accompagner personnellement sa mère jusqu’à son dernier souffle, la fille de Pierrette Déry a pu au moins bénéficier de la bonté d’une amie infirmière au Manoir de Courville, à Beauport, qui allait régulièrement la réconforter.

Avant la pandémie, Mme Martin allait voir sa mère quatre fois par semaine.

Le téléphone a ensuite pris le relais. D’abord transférée à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, Pierrette Déry avait été ramenée au Manoir de Courville malgré ses symptômes grippaux.

C’est à ce moment qu’« une amie infirmière qui travaillait sur l’étage allait la voir, lui prendre la main en lui disant que j’étais là », explique sa fille en remerciant cette amie.

La santé publique aurait ensuite demandé à ce que Mme Déry soit retournée à l’hôpital.

Le beau-fils de Pierrette Déry a vanté le service de l’établissement malgré l’éclosion.

« Au point que si je perds mon autonomie, c’est là que je veux aller », assure Michel De Senneville.

– Nicolas Saillant

Fernand Martel, 72 ans, Chicoutimi

Photo courtoisie

Prisonnier de son corps depuis 2006 après une opération au cerveau, Fernand Martel était un résident de longue date bien connu pour sa joie de vivre au CHSLD de la Colline, à Chicoutimi.

« C’était merveilleux, on avait conservé notre amour », lance sa conjointe Claire Garant, qui allait souper avec lui en amoureux toutes les fins de semaine.

Lorsque son mari a perdu toute sa motricité, à l’exception de sa main droite, Mme Garant a été forcée de le placer dans un CHSLD.

Malgré son handicap, « Fernand avait conservé tout son génie », assure-t-elle. « Il était courageux, souriant. Il faisait rire tout le monde. Il avait le sens de l’humour même s’il souffrait le martyre », poursuit sa femme.

Mme Garant indique cependant que les dernières heures de la vie de son Fernand ont été difficiles, la COVID-19 s’étant attaquée aux poumons de celui-ci.

« Quand je suis arrivée, il s’est calmé », raconte-t-elle.

« Maintenant, il ne souffre plus et je suis contente », a terminé Mme Garant en soulignant le « cœur d’or » des employés du CHSLD de la Colline.

– Nicolas Saillant

Yves Labelle, 65 ans, Mirabel

Photo courtoisie

Le camionneur Yves Labelle a vécu les derniers moments de sa vie en écoutant son fils lui lire, par vidéoconférence, une lettre écrite à son attention, avec en trame de fond sa chanson préférée, California Blue.

« Ç’a été très difficile, car il était dans le coma. Ç’a dû l’aider », se remémore son épouse, Florence Gratton.

Celle-ci a rendu hommage à « l’homme de sa vie », au lendemain de son décès, en sortant son poids lourd pour un dernier salut.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux camionneurs ont publié des photos de leurs semi-remorques, en soutien à la famille du défunt.

« Il était connu et aimé de tous, à Mirabel. Tout le monde a une anecdote avec lui. Il était souriant et avait bon cœur. Il dépannait toujours tout le monde avec le garage. Et il adorait son camion », raconte Mme Gratton.

En plus de ses deux enfants Martin et Brigitte, Yves Labelle avait deux petites-filles de 3 et 6 ans, qu’il appelait affectueusement « ses petits cœurs ».

Il avait de nombreux projets de retraite, tels que voyager en roulotte, et amener sa femme des 44 dernières années au Tennessee.

– Jonathan Tremblay

Roland Lebreux, 53 ans, Montréal

Photo courtoisie

Après avoir enflammé les planchers de danse pendant des dizaines d’années, ce fut au tour de Roland Lebreux d’être emporté par l’ennemi silencieux.

Âgé de seulement 53 ans, le père de famille avait toujours eu la santé fragile et s’est qualifié comme un parfait candidat pour développer de graves complications à la COVID-19.

Il se rendait d’ailleurs à l’hôpital trois fois par semaine afin de subir des traitements de dialyse, et était diabétique.

Tous se souviendront de lui comme un grand danseur, selon son épouse.

« Dans les soirées, les femmes faisaient la file pour danser avec lui parce qu’il connaissait tous les styles de danse, se remémore sa femme Nathalie Hamel. À moi, il réservait les slows, le cha-cha-cha et le meringue. »

En l’espace d’une semaine, son état s’est tellement détérioré qu’il a dû être transféré aux soins intensifs du CHUM, où il est finalement décédé le 13 avril.

« Je me console en me disant qu’on s’est aimés très fort, et autant l’un que l’autre, souligne sa conjointe. On a eu une très belle vie ensemble, on était fusionnels. »

– Frédérique Giguère

Victoria Salvan, 64 ans, Montréal

Photo tirée de Facebook

Victoria Salvan était une femme extrêmement courageuse, généreuse et pleine de vie, s’accordent à dire plusieurs de ses collègues, qui pleurent sa perte inattendue.

« Elle était extrêmement courageuse. Je suis nettement plus jeune qu’elle et je n’aurais pas pu tenir son rythme [...] Je la vois encore en train de danser devant moi, d’avoir des fous rires. C’était une bonne vivante », soutient une dame avec qui elle a travaillé pendant plus d’une dizaine d’années.

La COVID-19 a emporté la femme d’origine philippine le 17 avril, à son domicile.

Elle travaillait dans la « zone chaude » du CHSLD Grace Dart, à Montréal, à titre de préposée aux bénéficiaires.

« Elle avait du cœur. Elle était tout le temps ici, souligne une seconde collègue. C’était une bonne vivante, et une bonne personne. Elle nourrissait tout le monde, elle était généreuse. Elle pensait à tout le monde, sauf à elle. »

Celle qui était décrite comme la maman de son unité était dévouée à son métier, et pouvait faire des quarts de travail de 16 heures, trois ou quatre fois par semaine, pour payer les frais des études universitaires de ses deux fils, « ses deux fiertés ».

Il ne lui restait que deux sessions à défrayer, avant de pouvoir enfin prendre sa retraite et se reposer. Celle qui aimait jardiner prévoyait notamment voyager dans son pays natal.

– Roxane Trudel

Germaine Mercier, 95 ans, Beauport

Photo courtoisie

Pour Denise Huot, la perte de sa mère, Germaine Mercier, causera un énorme vide, elle qui allait la visiter au Manoir de Courville tous les jours.

Les symptômes de la maladie « se sont présentés au niveau des jambes », explique la fille de la nonagénaire.

En se levant avec sa marchette, la dame est tombée au sol.

À l’hôpital, le diagnostic de la COVID-19 a été confirmé. « Puis tout s’est enchaîné », indique Mme Huot.

Bien qu’elle se console que sa mère soit décédée sans souffrance, Denise Huot affirme cependant que Germaine Mercier a malheureusement « beaucoup souffert de la solitude » depuis le confinement.

« J’y allais tous les jours avant, c’était ma priorité, elle était gâtée », mentionne-t-elle en riant.

– Nicolas Saillant

Domenico Antonio Ianniciello, 81 ans, Montréal

Photo courtoisie

En plus d’être un père dévoué et un homme d’affaires redoutable, Domenico Antonio Ianniciello était connu comme étant un « homme à femmes ».

Né en Italie, l’octogénaire a immigré au Canada en 1960 puisque les opportunités d’emplois étaient nettement plus intéressantes ici.

Il a tenu une boutique de chaussures italiennes de luxe à Baie-Comeau pendant plus de 40 ans, en plus d’œuvrer dans la restauration un peu partout au Québec.

« Mon père, c’était un très bel homme et il adorait les femmes, lance sa fille Luisa Ianniciello en riant. Il était très charmeur et très fier. Il devait toujours avoir les plus beaux vêtements, être bien coiffé et avoir eu sa manucure. »

L’homme de 81 ans souffrait de démence depuis bientôt six ans et avait récemment été placé au CHSLD Saint-Laurent de Montréal puisque son état se dégradait.

Après quelques épisodes de fièvre intense, M. Iannicello est décédé de la COVID-19 le 15 avril. Comme c’est le cas pour de nombreux patients, ses proches n’ont pas pu se rendre à son chevet.

– Frédérique Giguère

Louise Fortin Laflamme, 84 ans, Lévis

Photo courtoisie

Mère de deux enfants, grand-mère de six petits-enfants, Louise Laflamme, née Fortin, est décédée le 7 avril, à l’âge de 84 ans.

Sa fille aînée, Marie-Claude Laflamme, garde d’elle le souvenir d’une femme généreuse, attentionnée, souriante et « toujours présente pour écouter et rendre service ».

« Très ouverte et cultivée, elle savait nous captiver avec ses histoires et ses vieilles chansons. Elle aimait beaucoup s’amuser, c’était une bonne vivante », décrit-elle.

Malgré sa perte d’autonomie des dernières années, Louise Fortin restait « optimiste et gardait sa bonne humeur ».

Elle résidait depuis une décennie au Manoir de l’Arbre argenté à Lévis, où elle a contracté le virus.

Sa fille n’a que de bons mots pour le personnel.

– Kathryne Lamontagne

Huguette Paquin St-Onge, 88 ans, Shawinigan

Photo courtoisie

Grâce à l’humanité d’une infirmière, les enfants d’Huguette Paquin St-Onge ont pu lui souffler des mots doux à l’oreille jusqu’à ce qu’elle pousse son tout dernier souffle.

L’aînée, qui résidait au CHSLD Laflèche de Shawinigan, a reçu son diagnostic de COVID-19 deux jours avant son décès à la fin mars.

À la demande de la famille, une infirmière a tenu son téléphone sur l’oreille de Mme Paquin St-Onge jusqu’à son décès.

Ses enfants ont donc pu lui dire à quel point ils l’aimaient et combien ils appréciaient tout ce qu’elle avait fait pour eux.

« Elle est décédée alors qu’on était sur la ligne avec elle. Ça a mis un baume sur notre peine de pouvoir l’accompagner là-dedans », mentionne Louise St-Onge, la fille de la défunte.

Devenue veuve à 38 ans, la mère de cinq enfants a surmonté plusieurs épreuves dans sa vie afin de prendre soin de sa famille. En plus d’être une couturière hors pair, elle a travaillé en politique, notamment avec Jean Chrétien.

L’octogénaire adorait ses petits-enfants et leur avait même composé une chanson au clavier. Cette douce pièce, qu’elle avait intitulée Les petits chatons de grand-maman, a marqué de nombreuses fêtes de famille.

– Frédérique Giguère

Lucille Paquette, 103 ans, Laval

Photo courtoisie

Lucille Paquette a eu une vie remplie de danse et de partys, notamment avec les membres de sa famille, avant de succomber à la COVID-19, à l’âge vénérable de 103 ans, le 18 avril dernier.

« Elle était très sociable. Elle aimait beaucoup les partys. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a fêtée en grand à ses 100 ans », dit sa fille de 80 ans, Louise Gaulin.

« C’était une personne pleine de vie. Toujours conciliante, elle ne voulait déplaire à personne », ajoute son autre fille, Hélène Cousineau, 71 ans.

La centenaire a vécu chez elle jusqu’à 99 ans, avant de se résigner à emménager au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval.

Son âge avancé ne l’a jamais empêchée de danser et de jouer aux quilles avant ses 96 ans.

La présidente de l’Âge d’Or jouait d’ailleurs encore aux cartes avec ses proches, tout juste avant le confinement.

« Elle était très bien entourée par sa famille. Les petits et les arrière-petits-enfants allaient la voir », confient ses filles, à propos de Mme Paquette, qui était enseignante, avant de devenir une mère au foyer bien occupée.

– Jonathan Tremblay

Roland Gaudreau, 83 ans, Montréal

Photo courtoisie

Le Montréalais Roland Gaudreau a dédié toute sa vie à sa profession de directeur collégial, si bien que des anciens collègues souhaitent aujourd’hui que le Cégep de Sorel-Tracy soit renommé en son honneur.

« C’était un bon ami. Un bonhomme très spécial qui avait une vision de l’avenir. Un célibataire convaincu qui a été presque trop impliqué. Mais son implication vaut la peine d’être saluée. Il a réalisé des choses intéressantes », confie Jacques Hamel, 78 ans, collègue de M. Gaudreau depuis 1964, avant la création des cégeps.

Ce dernier a été le premier directeur du cégep, de 1968 à 1997.

« C’est probablement un record au Québec », mentionne son ami de longue date.

M. Gaudreau a été diagnostiqué positif à la COVID-19 au début avril, mais il était asymptomatique. C’est le 18 avril qu’il est décédé durant la nuit, après des journées plus difficiles, au CHSLD Laurendeau.

« On ne sait pas encore si c’est le virus qui a causé son décès, soutient M. Hamel. Mais on sait qu’il l’avait. »

– Jonathan Tremblay

Claude Lafortune, 83 ans, Longueuil

Photo courtoisie

L’artiste Claude Lafortune s’est envolé pour d’autres cieux le 19 avril.

Sculpteur de formation, le créateur de L’Évangile en papier a contracté la COVID-19 dans un hôpital où il se trouvait pour soigner une pneumonie.

En plus de son indéniable talent pour l’art en papier, il était connu pour ses grandes qualités : humaniste, profondément bon, généreux, affectueux, génial, exceptionnel. Les hommages ont fusé de toutes parts à l’annonce de son décès.

Comédiens, politiciens et bien sûr, ses proches, ne tarissent pas d’éloges.

« C’était un être lumineux », illustre Marie Eykel, l’interprète du premier Passe-Partout.

« Lui, il n’est pas passé sur terre pour rien », résume quant à lui l’animateur et ex-politicien Bernard Drainville.

« Il avait tellement de talent, c’était étonnant. Je connais peu de gens avec cette créativité-là », avoue l’actrice et écrivaine Kim Yaroshevskaya, qui a incarné le personnage de Fanfreluche.

Son petit-fils a souligné sa mémoire dans un message publié sur Facebook.

« Grand-papa, tu sais que tu as été, es, et demeureras toujours un modèle pour moi, écrit Guillaume Lafortune. Tu as entretenu avec soin toute ta vie durant un amour sincère, authentique et profond de l’être humain, dans toutes ses imperfections et ses contradictions. »

– Claudia Berthiaume et Dominique Scali

Roland Lyonnais, 90 ans, Lévis

Photo courtoisie

Résident du Manoir Liverpool à Lévis, l’une des premières résidences pour personnes âgées aux prises avec une éclosion, Roland Lyonnais disait être « extrêmement inquiet » de la situation avant de contracter lui-même le virus et de décéder le 16 avril.

Sa fille tient toutefois à dire que « ce n’est pas la faute des employés » et que ceux-ci avaient le « cœur à la bonne place ». Reste que la famille Lyonnais a constaté les problèmes liés au manque de main-d’œuvre avant même la crise.

« Ils ne sont pas assez nombreux, pas formés et pas assez payés », raconte Diane Lyonnais.

Roland Lyonnais était encore bien lucide malgré son âge.

Une chute l’avait cependant beaucoup hypothéqué, lui qui devait porter un corset. Ce dernier disait souvent à sa fille que les soins étaient très inégaux notamment en raison d’un grand roulement de personnel.

« Il nous disait, la fin de semaine commence, il va y avoir du nouveau monde », raconte celle-ci.

Mme Lyonnais réitère que les employés « aiment les patients », mais les conditions dans lesquelles ils travaillent méritent d’être révisées.

– Nicolas Saillant

Gustavo Pinto Jordan, 67 ans, Montréal

Photo courtoisie

La famille comptait plus que tout pour Gustavo Pinto Jordan. L’ex-militaire de la marine péruvienne a quitté son pays natal à la fin des années 1980.

Dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à ses cinq enfants, il a fui le terrorisme pour s’installer au Canada, relate son fils Victor Gustavo Pinto.

Il a travaillé à la sueur de son front dans une manufacture de vêtements, tout en apprenant le français, afin que sa famille puisse le rejoindre ici. Cette mission, il l’a accomplie.

Foudroyé par trois accidents vasculaires cérébraux, qui l’ont laissé paralysé, il vivait dans un CHSLD montréalais depuis 2017.

« Malgré son handicap, il ne pensait pas à la mort. Il faisait même des blagues. Parfois, je l’appelais et il me disait : “Je te rappelle, il faut que j’aille courir 15 kilomètres” », se remémore son fils.

Ce dernier n’a malheureusement pas eu la chance de dire au revoir à son père avant son décès, le 4 avril.

La famille de Gustavo Pinto Jordan lui a donc rendu hommage, le jour de son 68e anniversaire... au cimetière.

– Claudia Berthiaume

Marc Laporte, 82 ans, Repentigny

Photo courtoisie

Marc Laporte, cruellement décédé de la COVID-19, avait bien compris ce qu’était l’amour inconditionnel et avait accompagné sa femme et son fils dans les périodes les plus difficiles de leur vie.

« Encore aujourd’hui, je ne sais pas comment il a fait pour me gérer », lance son fils Jean-François Laporte, en référence aux années où il était aux prises avec une dépendance à la drogue.

S’il s’est relevé et continue d’être sobre aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à son père, avoue-t-il, ému.

Marc Laporte a également accompagné son épouse jusqu’à la mort. Elle était atteinte de fibrose pulmonaire.

« Mon père, c’était une force de la nature, même si ça ne paraissait pas nécessairement au premier coup d’œil », estime Jean-François Laporte.

L’octogénaire avait dû être placé en résidence il y a environ cinq ans puisqu’il souffrait d’Alzheimer et de démence.

Son fils est demeuré à son chevet pendant ses derniers jours de vie.

« J’ai eu la chance de lui dire à quel point il était exceptionnel et qu’il m’avait sauvé », souffle-t-il, la voix tremblante.

Les heures qui ont précédé son décès, Marc Laporte avait peine à respirer. Une scène déchirante pour son fils unique.

« Je n’avais jamais entendu un son comme ça, c’était tellement bruyant, comme s’il forçait tellement fort pour prendre une bouffée d’air. Je ne veux pas me souvenir de ce son, ce n’est pas un beau souvenir. »

– Frédérique Giguère

Florand Jean, 65 ans, Chicoutimi

Photo courtoisie

Atteint de l’ataxie de Charlevoix, une maladie rare, Florand Jean était hébergé dans un CHSLD depuis plusieurs années.

Dès la vingtaine, l’homme devait se déplacer à l’aide d’une marchette. La raideur des jambes, l’avait finalement contraint à demeurer au lit.

Décrit comme étant « enjoué » par sa nièce Lizia Duchesne, la maladie avait malheureusement « de plus en plus le dessus sur lui », décrit-elle.

L’éclosion de COVID-19 dans le CHSLD de la Colline, situé dans le secteur Chicoutimi, à Saguenay, n’a pas épargné M. Jean.

– Nicolas Saillant

Mary Schneider, 93 ans, Montréal

Photo courtoisie

Décédée de la COVID-19 au CHSLD privé Herron de Dorval le 10 avril, Mary Schneider a laissé un souvenir impérissable auprès de ses proches qui vantent sa bonté.

« C’était une femme merveilleuse, brillante et généreuse à souhait, témoigne sa fille Barbara Schneider. Ma mère ne disait non à personne et elle faisait tout pour sa famille... »

Mère de trois enfants, Mme Schneider avait emménagé dans le CHSLD privé de l’ouest de l’île de Montréal en février dernier.

Ses enfants l’appelaient chaque jour, et allaient la visiter plusieurs fois par semaine.

« Elle était radieuse », se souvient sa fille.

Mais tout s’est arrêté quand Barbara Schneider a reçu un appel le 9 avril, lui indiquant que sa mère avait été déclarée positive à la COVID-19.

Elle a pu lui parler une dernière fois, par l’entremise d’internet, avant qu’elle ne décède.

« Ma mère va manquer à tous ceux qui l’ont connue, tous ceux qui l’ont aimée... J’espère que ça n’arrivera plus », conclut Barbara Schneider, en référence aux 31 résidents morts dans ce centre en un mois seulement.

– Michaël Nguyen

Georges Coulombe, 84 ans, Montréal

Photo courtoisie

La COVID-19 a eu raison du grand ténor Georges Coulombe, décédé dans la nuit du 20 avril dernier dans un CHSLD de Montréal, à l’âge de 84 ans.

« C’est un des plus grands ténors du Québec qu’on vient de perdre, si ce n’est pas notre plus grand. C’est lui qui a fait descendre l’opéra dans la rue, en chantant dans les restaurants, les églises. Il était comparé avec les plus grands chanteurs d’opéra au monde aussi. J’ai beaucoup écrit sur lui », relate son grand ami, Marcel Brouillard, un ancien journaliste.

Selon ce dernier, l’homme natif du Saguenay – Lac-Saint-Jean a marqué la population en « mélangeant l’opéra et la chanson populaire ».

« Il chantait du [Gilles] Vigneault, du [Félix] Leclerc dans ses concerts. Il était très charismatique. Toute sa vie, il aura chanté avec passion. Une carrière extraordinaire, soutient M. Brouillard. Et lui et moi, c’est 60 ans d’amitié. J’ai fait beaucoup de tournées avec lui. »

Malheureusement à la toute fin de sa vie, Georges Coulombe était affecté par la maladie d’Alzheimer.

« Il avait de la misère à reconnaître les visages dans les dernières années. Ça demeure toutefois une tristesse de le voir partir dans ces conditions », conclut son ami.

– Antoine Lacroix

Thérèse Duguay, 88 ans, Laval

Photo courtoisie

« Ma mère, c’est une sainte, c’est ce que tous nos amis disent ! » lance France Brideau, dont la mère Thérèse Duguay est décédée de la COVID-19 au CHSLD de La Pinière le 12 avril dernier.

Mère dévouée de cinq enfants, Mme Duguay a consacré sa vie à prendre soin d’eux, de son époux, mais aussi de proches qu’elle hébergeait.

Toujours à l’écoute, elle inspirait la confiance, explique sa fille en se rappelant les voyages familiaux au Nouveau-Brunswick afin de renouer avec leurs racines acadiennes.

« C’était une bonne vivante qui adorait la musique western, elle aimait faire des blagues en restant pince-sans-rire », se souvient celle qui est restée à son chevet quand elle a contracté le coronavirus.

L’état de Mme Duguay s’est rapidement dégradé et peu avant de mourir, sa fille a réussi à joindre le chanteur Patrick Norman afin qu’il lui chante Un coin du ciel avant qu’elle ne décède.

« On va s’ennuyer de sa soupe aux légumes et de son pouding chômeur », termine Mme Brideau.

– Michaël Nguyen

Gilles Bouthillette, 75 ans, Montréal

Photo courtoisie

Bon vivant, dévoué à sa famille, travaillant... Karine Bouthillette ne manque pas d’éloges envers son père Gilles, décédé de la COVID-19 le 17 avril.

« Il travaillait beaucoup, mais il était toujours là pour faire le souper avec ma mère, se rappelle-t-elle. On n’était pas riches, mais on ne manquait de rien. Il nous a inculqué les bonnes valeurs. »

Père de deux enfants et grand-père de quatre petits-enfants, M. Bouthillette a été livreur de pain toute sa vie, en plus de faire du ménage à l’occasion pour payer les études de ses enfants.

Et quand il ne travaillait pas, il aimait rire et faire rire, avec ses proches, autour d’une bonne bouteille de vin.

Après sa retraite, M. Bouthillette a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Mais par chance, il est resté lucide « jusqu’à la fin », explique sa fille.

La COVID-19 l’a toutefois emporté, après un séjour à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.

« Il ne méritait pas de partir comme ça », conclut sa fille.

– Michaël Nguyen

Edmond Trudeau, 83 ans, Sherbrooke

Photo courtoisie

Homme d’affaires aguerri, travailleur infatigable, père de cinq enfants : Edmond Trudeau, âgé de 83 ans, est décédé de la COVID-19 le 15 avril.

« Il n’a jamais été à la retraite. C’était un infatigable bourreau de travail. À un moment donné, il avait cinq entreprises au Québec. Je ne l’ai jamais vu baisser les bras », assure son fils, Denis Trudeau.

« C’était un visionnaire, un fonceur », renchérit sa fille, Nathalie Trudeau.

L’octogénaire vivait à la résidence La Brunante, à Racine, en Estrie, où il a attrapé la COVID-19.

Éprouvant des difficultés respiratoires, il a été transféré à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Là-bas, ses enfants ont pu lui rendre une très brève visite le soir du 13 avril, deux jours avant son décès. C’est la dernière fois qu’ils ont vu leur père.

« Les dernières paroles qu’il m’a dites à l’hôpital sont : “Je n’ai pas peur. J’ai fait tout ce que je rêvais de faire dans ma vie. Au revoir, mon gars, je t’aime” », confie son fils.

– Kathryne Lamontagne

Pierre Grégoire, 83 ans, Laval

Photo courtoisie

Malgré les risques, Mario Grégoire a tenu à accompagner son père atteint de la COVID-19 pendant ses derniers jours.

« On en a juste un père dans la vie et il a toujours tout donné pour ses enfants, c’était impossible pour moi de ne pas rester à son chevet alors que je le savais mourant », lance le fils de Pierre Grégoire décédé le lundi de Pâques à la résidence La Pinière de Laval.

Grâce à la technologie, tous les autres membres de la famille ont pu lui dire un dernier au revoir lors d’appels vidéo.

Ayant le sens de la justice très développé, le père de famille s’est toujours impliqué dans l’industrie de la construction afin que tous obtiennent leur dû.

Dépeint par ses proches comme un homme rigoureux, méticuleux, généreux et juste, M. Grégoire a passé sa vie à travailler à son compte comme électricien.

Après avoir accompagné sa femme jusqu’à la mort, ce fut à son tour de tomber malade.

Il a été placé en janvier après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

– Frédérique Giguère

Marcellin Gagnon, 90 ans, Saint-Jérôme

Photo courtoisie

Une force de la nature s’est éteinte le 25 mars dernier, dans une résidence pour aînés de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

« Il est retourné rejoindre sa Justine, son amour », résume Martine Gagnon, en parlant de son père et de sa mère décédée en 2004.

Âgé de 90 ans, Marcellin Gagnon était en excellente santé avant que la COVID-19 ne le frappe. Il conduisait d’ailleurs toujours sa voiture.

Originaire de la Mauricie, le nonagénaire était un grand homme de famille.

Ses trois enfants étaient la prunelle de ses yeux, et il les a toujours soutenus dans leurs divers accomplissements.

L’ancien surintendant de la Commission des services électriques de Montréal était lui-même un touche-à-tout, qui adorait bricoler.

Marcellin Gagnon aimait aussi beaucoup la musique. Lors de « soirées canadiennes » avec sa famille, il n’hésitait pas à prendre sa « musique à bouche » pour divertir les autres.

« C’était un homme sociable et rassembleur. Il a eu une belle vie, il était bien entouré », résume Martine Gagnon, en référence aux six petits-enfants de son père, qui était aussi quatre fois arrière-grand-père.

– Claudia Berthiaume

George Alston Narick, 87 ans, Montréal

Photo courtoisie

Professeur d’anglais, George Alston Narick a transmis sa passion pour Shakespeare pendant des années, soutient sa fille Angel qui a reçu de nombreux hommages d’anciens élèves à la suite de son décès le 15 avril dernier.

« Il a marqué tellement de monde ! » lance-t-elle.

Passionné d’arts, de littérature, de théâtre, de musique classique et d’opéra, M. Narick était aussi soucieux de transmettre son savoir, se rappelle sa fille en donnant l’exemple d’une enseignante qu’il avait prise sous son aile.

Son épouse, Pearl Narick, avec qui il a été marié pendant 64 ans et a eu trois enfants, se remémore encore la fois où ils sont allés voir un orchestre symphonique au Forum dans les années 1950 et leurs escapades à New York. « J’ai tellement de bons souvenirs à chérir », conclut-elle.

– Michaël Nguyen

Eddy Beauvillier, 88 ans, Laval

Photo courtoisie

Sophie Trudel-Beauvillier espérait plus que tout que la COVID-19 « ferait le tour » de son papa chéri, et que le virus l’épargnerait.

Malheureusement, ce grand travaillant a rendu l’âme le 2 avril, au CHSLD La Pinière, à Laval.

Originaire de la Mauricie, Eddy Beauvillier a occupé plusieurs emplois, allant de camionneur à concierge dans une école. Il avait emménagé en banlieue de Montréal pour se rapprocher de sa fille.

Même si son père communiquait davantage grâce à des sourires et des clins d’œil dans les derniers temps, Sophie Trudel-Beauvillier garde en mémoire le portrait d’un homme très drôle à ses heures.

Aller le voir à sa résidence pour aînés n’avait rien d’une corvée pour sa fille, qui évoque des moments de légèreté qui vont lui manquer.

« Le temps s’arrêtait quand j’étais avec lui. On était juste dans le moment présent. Je ne pensais plus à rien d’autre, pas au travail, pas à mon épicerie », décrit-elle.

Mme Trudel-Beauvillier a eu la chance de se rendre au chevet de son père pour lui souffler une dernière fois qu’elle l’aimait avant sa mort.

Bien que le processus de deuil soit très difficile pour elle, vu les circonstances, elle n’a que de bons mots pour les employés du CHSLD.

« Ils faisaient un travail extraordinaire. Ils prenaient bien soin de lui. Il était toujours propre, bien habillé. Il était bien là-bas », souligne-t-elle.

– Claudia Berthiaume

Micheline Laporte, 78 ans, Montréal

Photo courtoisie

Mourir de la COVID-19 s’est avéré être une délivrance pour Micheline Laporte, qui n’avait plus de qualité de vie depuis déjà plus d’un an.

« Ce n’était plus une vie, confie sa nièce Sylvie Lespérance. Elle ne mangeait plus seule, elle ne pouvait plus s’exprimer, elle ne pouvait plus se déplacer seule. Je suis convaincue qu’elle est restée avec nous plus longtemps que ce qu’elle aurait souhaité. »

Mme Laporte avait une santé fragile depuis de nombreuses années et résidait au CHSLD Le Cardinal de Montréal depuis plus de 10 ans.

Avant que son état se détériore, sa nièce l’amenait souvent dans les rassemblements familiaux avec elle, comme les fêtes de Noël.

La septuagénaire adorait faire la fête, danser et chanter. « Elle était toujours en train de rire, c’est une femme qui avait une joie de vivre exceptionnelle », se remémore Mme Lespérance.

– Frédérique Giguère

Agathe Hotte, 100 ans, Montréal

Photo courtoisie

La centenaire Agathe Hotte a fait la manchette plus souvent qu’à son tour au cours de sa vie, confie sa fille aînée.

Élevée sur une ferme de Laval, elle est vite devenue mannequin à Montréal.

« Elle a travaillé pour le célèbre photographe Nakache, raconte sa fille Anne Ulrich. Elle a fait la couverture du magazine L’Œil ! »

Puis, elle a eu six enfants, et 13 petits-enfants. « Ma mère avait à cœur qu’ils ne manquent de rien. C’était une femme de devoir », note Mme Ulrich.

En janvier dernier, Mme Hotte a fait la une du journal Le Messager de LaSalle, à Montréal, pour souligner ses 100 ans.

Son état de santé s’était détérioré dans les dernières années, si bien que sa fille n’avait plus que deux souhaits.

« Qu’elle ne souffre pas, et qu’elle ne meure pas seule. Ç’a été exaucé », conclut-elle. Mme Hotte s’est éteinte le 19 avril, à la résidence Les Floralies, en compagnie de sa belle-fille.

– Jonathan Tremblay

Bernard De Zwirek, 87 ans, Laval

Photos courtoisie

À la fois homme d’affaires prospère et danseur professionnel, Bernard De Zwirek retirait beaucoup de fierté dans tout ce qu’il accomplissait, raconte sa fille Martine De Zwirek.

Lorsqu’il œuvrait comme vendeur d’assurances, il avait réussi à se forger une place au sein de la Million Dollar Round Table, une association de professionnels de la finance reconnue mondialement pour ses standards d’excellence.

Bernard De Zwirek était aussi un passionné de danse sociale. Il formait, avec sa conjointe Diane, le duo Rosita et Deno.

Le couple enseignait dans plusieurs studios et avait même sa propre émission de télé au canal 10, dans les années 1960.

« Je me faisais garder quand j’étais jeune et je regardais mes parents à la télé. Peu importe où ils allaient danser, tout le monde s’arrêtait pour les regarder », se rappelle fièrement Martine De Zwirek.

Même à la retraite, l’octogénaire avait toujours des projets en tête.

« Il était très généreux, presque trop, il était prêt à donner sa chemise pour aider les autres », souligne sa fille.

Mme De Zwirek et ses deux sœurs, accompagnées de plusieurs de leurs enfants, ont pu faire leurs adieux à leur père, via Skype, le 9 avril dernier. L’aîné résidait au CHSLD La Pinière, à Laval.

Même si la démarche a été « extrêmement difficile » à vivre, Martine De Zwirek gardera le souvenir impérissable d’un papa qui était tout sourire lorsqu’il a appris qu’il deviendrait arrière-grand-père... juste avant de rendre son dernier souffle.

– Claudia Berthiaume

Yolande Morin, 85 ans, Montréal

Photo courtoisie

Généreuse, patiente, vouée au bonheur de sa famille et rayonnante : Yolande Morin avait tout pour être nommée grand-maman de l’année.

« C’était une femme de fête, de party. Elle recevait, elle aimait beaucoup cuisiner quand les gens allaient chez elle, souligne sa belle-fille Carole Lefebvre. Elle était tellement généreuse de son temps, de ses biens. Elle aidait, elle écoutait, elle réconfortait. Elle était très présente pour sa famille. »

Mère d’un fils unique et grand-mère de deux petits-enfants, Yolande Morin, 85 ans, est décédée le 15 avril au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, à Montréal.

« Mes deux garçons, ses petits-fils, ont habité sa vie pendant 23 ans. Elle était présente pour eux. Année après année, ça a été les cueillettes de fraises, les sorties à La Ronde, les foires dans les centres d’achats [...] Ce que nous, les parents, on aimait moins, grand-maman Yoyo le faisait », ajoute-t-elle en riant.

Si elle ne faisait aucun manège, la grand-maman-gâteau pouvait faire la file pendant des heures avec ses petits-fils, des sacs de bonbons plein les poches pour les aider à patienter.

« Son plaisir, c’était de les voir dans les manèges. Elle avait une patience infinie pour ses petits-enfants [...] Le cliché de la grand-maman, c’était elle », se rappelle Mme Lefebvre, en évoquant les fameux gâteaux aux Smarties qu’elle cuisinait à ses petits-fils pour leur anniversaire.

Celle qui aimait sa famille plus que tout au monde adorait voyager, et se sentait privilégiée d’avoir pu parcourir le monde.

« Elle a fait quelques voyages [...] Ça faisait partie des événements qui la remplissaient de bonheur et de plaisir. Elle et son mari appréciaient tout ce qu’ils avaient, avec une soif de vivre. Tout était un privilège. Ils ont vécu très modestement, mais ils ont toujours tout partagé », témoigne sa belle-fille.

La famille désire souligner les soins et la présence des employés du CHSLD pour le « service incroyable » qu’ils ont reçu, malgré la période difficile.

– Roxane Trudel

