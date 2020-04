Apprivoiser le flou du déconfinement

Nous devrons apprendre à vivre autrement, et ça, c’est épeurant. Sans doute plus que le virus !

Notre univers des 45 derniers jours s’écroule tranquillement. Le gouvernement envisage de lever au compte-gouttes les mesures de confinement.

À 13 heures aujourd’hui, François Legault et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge dévoileront le plan concernant la réouverture des écoles québécoises. Mardi, ce sera le tour des entreprises.

Qu’est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines ? Pourrons-nous voir les êtres qui nous sont chers ? Profiter des terrasses ? Partir en vacances dans une autre région ?

Prendre l’avion ? Des mains compétentes auront-elles l’autorisation de gérer nos cheveux ?

J’en parlais en vidéoconférence avec mes amis : l’incertitude remet en question nos repères. Pour la première fois, nous sommes privés d’une vision claire de notre avenir rapproché.

Dans l’attente des nouvelles consignes, le flou prend toute la place.

On spécule, on se fait nos scénarios. On vit du stress et de l’anxiété, à défaut d’obtenir des réponses sécurisantes.

Et s’il fallait apprendre à apprivoiser le flou pour ne pas virer fou ?

Accueillir le changement

C’est apaisant de s’imaginer un Québec qui consomme davantage de produits locaux.

C’est rassurant de croire que les aînés seront traités dignement.

C’est encourageant d’envisager une meilleure rémunération des employés essentiels.

C’est réconfortant d’espérer que l’on cessera de tenir pour acquis nos privilèges et que l’on appréciera davantage les choses simples de la vie.

Ce ne sont là que des suppositions, mais c’est le moyen que j’ai choisi pour ne pas laisser le flou me décontenancer.

Quand l’incertitude est apprivoisée, elle ouvre la porte à un monde de possibilités.

Le changement bouscule nos vieilles habitudes. Il nous permet d’apprendre, de nous développer et d’évoluer. Il ouvre la porte à l’innovation et à la transformation. Une société doit changer pour progresser.

Accueillons la nouveauté, parce qu’après le confinement, rien ne sera plus comme avant.