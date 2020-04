COVID-19: plus de 810 contraventions en une semaine

Les policiers de Montréal, de Laval et de la Sûreté du Québec ont sévi à 810 reprises pour rassemblement illégal ou autre infraction en lien avec la pandémie de COVID-19, la semaine dernière.

Bien que ce chiffre reste élevé, il s'agit néanmoins d'une baisse de 23% par rapport à la semaine précédente pour les trois corps de police ayant émis le plus grand nombre de contraventions reliées à la crise sanitaire au Québec depuis la mi-mars.

Du 12 au 19 avril, ils avaient donné un total de 1055 constats d'infraction en vertu de la Loi sur la santé publique.

Bon signe

«C'est un signe que malgré le beau temps qui se pointe, les gens commencent à comprendre le message et à mieux respecter les consignes», croit le commandant André Durocher, le patron des communications au SPVM dont les collègues ont décerné 393 nouvelles contraventions la semaine dernière.

La police de Montréal (1841), la Sûreté du Québec (1514) et la police de Laval (286) ont jusqu'à maintenant sévi à 3641 reprises en six semaines pour ce genre d'infraction passible d'un minimum de 1546 $ en amende et en frais.