Covidiots: non, ce n'est pas fini

Malgré un certain déconfinement à venir, impliquant la réouverture des écoles et de certaines entreprises, les directives de distanciation sociale doivent continuer à être respectées, sinon ça va coûter cher aux récalcitrants et à toute la société.

À cet égard, on ne voudrait pas être dans l’obligation de revenir en arrière et d’avoir des conditions encore plus restrictives de limitation de libertés individuelles, et ce, encore une fois, à cause d’une minorité de récalcitrants. Je rappelle que les autorités sanitaires ont encore plus de pouvoir et de moyens avec les lois en place que tout ce que vous avez vu comme restriction jusqu’à maintenant. Donc, continuez à respecter les règles malgré les apparences, et ce, pour l’intérêt de tous!

RECONFINER D’UNE FAÇON PLUS INTENSIVE

Ce n’est pas parce qu’on déconfine que le risque n’est plus là! Certaines personnes qui ne comprenaient pas l’ampleur de la pandémie actuelle ne comprendront encore vraiment rien avec les éléments de réouverture, qui peuvent créer une réelle confusion dans leur esprit.

J’ai l’impression que beaucoup de gens vont encore plus défier les règles en pensant que ce n’est plus grave et que c’est correct d’attraper le virus puisqu’on recherche une immunité collective... c’est pourtant loin d’être le cas! Il n’y a aucune preuve scientifique en ce sens. Parfois, on se doit d’utiliser la manière forte pour faire comprendre aux gens le sérieux d’une situation donnée, et je prévois encore plus d’interventions des autorités avec le beau temps qui s’envient et l’idée de déconfinement et que ça prend du mieux.

Le nombre de «covidiots» augmentera si on lâche la pression! Si on les laisse faire, nous reviendrons en arrière avec des règles encore plus restrictives, comme nous a bien mis en garde le Dr Horacio Arruda: «nous devrons reconfiner d’une façon plus intensive».

REPRENDRE UNE VIE NORMALE

On l’a dit et répété à maintes reprises et maintenant plus que jamais, il faut à certaines occasions appliquer des lois de façon drastique et sévir pour s’assurer que les consignes mises en place soient respectées afin de reprendre, dans un avenir plus ou moins loin, une vie un peu plus normale.

10 000$ POUR UN PARTY

On a été témoin dernièrement d’un bon exemple de récalcitrants irréfléchis, qui ont dû payer cher pour un party! Au total, les policiers ont remis des constats d’infractions à sept personnes, réunies dans une résidence de Terrebonne. Les amendes salées ont totalisé au-delà de 10 000$!

J’en ai discuté dernièrement avec Me Jean-Paul Boily, à mon émission Avocats à la Barre, diffusée à QUB radio. Vous pouvez écouter l’entrevue ci-dessous:

RASSEMBLEMENT

Deux personnes qui se réunissent, à distance, même s’ils ne résident pas à la même adresse, ce n’est sûrement pas, à mon sens, un rassemblement. Toutefois, lorsqu’un nombre un tant soit peu plus important de personnes se rassemblent, c’est sûrement quelque chose que les gens des autorités sanitaires ont décidé de proscrire, pour l’instant, afin de mieux contrôler la pandémie.

PLUS INTELLIGENTS QUE LES AUTRES

Pourquoi faut-il qu’il y ait toujours des gens qui se croient plus intelligents que les autres et qui pensent que les règles, ce n’est pas fait pour eux? Maintenant, avec une teinte de gris ajoutée, une nuance de déconfinement qui plane... il y en aura encore plus de ces gens-là.

Une chance qu’on n'en est pas encore rendu à appliquer la Loi sur les mesures d’urgence, qui, elle, prévoit non seulement des amendes, mais également des arrestations, des perquisitions et des détentions sans mandat.

Bien que je n’aimerais pas que cela se produise, je me demande si ces apôtres de la désobéissance ne mériteraient pas aussi que l’on mette rapidement en vigueur cette dernière loi afin de les convaincre que la situation est toujours sérieuse.

Si on veut que nos dirigeants mettent fin, de façon progressive, au confinement, le plus rapidement possible, il faudra bien que les «covidiots» de ce monde collaborent!

DÉCONFINEMENT IMMINENT ET SANS DÉLAI

Pour ceux qui croient que le déconfinement doit être imminent et sans délai, je comprends que cela peut être très irritant, ce qui se passe actuellement. C’est, en effet, exceptionnel de voir nos droits et libertés personnels restreints de cette manière. C’est du jamais vu! On n’est pas habitués à ça dans notre société et on a peur de l’excès.

Néanmoins, je tiens à préciser que, malgré toute la force de nos droits et libertés personnels enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés, notre charte établit un équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts de la société, et ce, en imposant certaines limites aux droits et libertés des individus quand l’intérêt de la société le justifie. C’est ce qui se passe en ce moment, même si la vigilance est toujours de mise.

Je me suis d’ailleurs entretenu sur ce sujet avec Nicole Gibeault, juge à la retraite, à Avocat à la Barre, sur QUB radio. Je vous invite à écouter l’entrevue ci-dessous pour mieux comprendre la limitation des droits et libertés individuels que nous vivons en ce moment: