STE-MARIE, René



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 18 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. René Ste-Marie, de Saint-Lambert, époux de Françoise Houle, fils de feu Roch Ste-Marie et feu Alexandrine Guertin.Il laisse dans le deuil ses filles : Diane (Denis Trudel) et Claire; ses petits-enfants: Lydia (Justin Masse), Geneviève (Kevin Dufort), Karine et son arrière-petite-fille Aurélie; ses frères et soeurs: feu Jean-Paul, feu Aline, feu Claude, feu Marcel, Gisèle, Roger et Robert ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Étant donné la crise sanitaire actuelle, les célébrations funéraires sont reportées à une date ultérieure.En témoignages de sympathie, un don pour la Fondation Roch Ste-Marie serait apprécié: 271 Berkley, St-Lambert, J4P 3C9