Daniel Grenier encourage à acheter local

L'humoriste Daniel Grenier tourne des vidéos dans lesquelles il ouvre des colis qui lui sont envoyés par des compagnies des quatre coins du Québec, ce qui lui permet de faire rire les gens tout en donnant un coup de pouce aux entreprises d'ici.

Il y a un peu plus d’une semaine, celui qui s’est fait connaître avec les Chick’n Swell a décidé de joindre l’utile à l’agréable avec ce projet qu’il a appelé La boîte bleue.

Le tout a commencé par une vidéo anodine. «J’avais deux sacs de chips Yum Yum et il n’y avait pas la même quantité dedans. C’était évident juste au toucher. Je me suis dit “je vais faire une vidéo pour montrer au monde”. Ça a été vu 585 000 fois», a raconté celui qui était dans la dernière étape de sa première tournée solo avant la pandémie.

D’autres compagnies de croustilles québécoises ont réagi à sa vidéo en lui envoyant des boîtes de leurs produits. L’idée est ensuite venue de ne pas seulement tester des croustilles faites au Québec, mais toutes sortes de produits. Il a depuis reçu une quarantaine de boîtes.

«J’ai appelé ça La boîte bleue à cause des Chick’n Swell aussi. On avait un sketch où je jouais avec une baloune et je disais “La baloune bleue, la baloune bleue!”. Le monde m’en parle encore de ce sketch-là», a indiqué Daniel Grenier, qui a maintenant des journées bien remplies malgré le confinement puisqu’il filme et monte environ trois vidéos par jour.

Ainsi, l’humoriste ouvre une boîte au hasard sans trop savoir ce qu’elle contient et teste les produits. Que fera-t-il s’il reçoit quelque chose qu’il n’aime pas?

«Je suis un gars qui aime vraiment beaucoup de choses. Je suis allé en Inde et, depuis, on dirait que j’apprécie tellement plus fort la vie!, a-t-il lancé. La seule affaire que je n’aime pas dans la vie, c’est la moutarde jaune de baseball! Ça, si j’en reçois, je vais le faire goûter à quelqu’un d’autre dans ma famille.»

Déjà un impact

L’humoriste originaire de Victoriaville sait déjà que ses vidéos ont un impact pour les entreprises. «Les filles de Super Super, une compagnie de sauce à tartare, m’ont écrit pour me dire qu’elles avaient repris leur production. Frank N Tea m’ont dit qu’ils avaient doublé, et même plus, leurs commandes», a-t-il énuméré.

Il reçoit aussi des messages de personnes qui ont acheté les produits présentés.

«Il y a du monde de la Saskatchewan qui m’ont écrit pour me dire que la prochaine fois qu’ils vont venir au Québec, ils vont aller à Warwick pour manger une pizza chez Ppain. C’est malade!», s’est exclamé celui qui est vraiment heureux de pouvoir aider ces entreprises.

«Je comprends c’est quoi être une compagnie québécoise, parce que moi, en tant qu’humoriste, j’ai comme ma mini-entreprise que j’essaye de promouvoir aussi. Je sais ce que c’est et c’est de la job! Maintenant, je peux le faire pour du monde qui ne sont peut-être pas habitués avec la caméra», a ajouté Daniel Grenier.