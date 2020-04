Donald Trump le «come back kid»?

Depuis deux semaines, les sondages accordent un avantage à Joe Biden pour l’élection de novembre. Que ce soit au plan national ou dans les États pivots, le candidat démocrate creuse l’écart même s’il est confiné à son sous-sol pour tenter de convaincre les électeurs de lui accorder leur confiance.

Les récents déboires du président sortant sont partiellement attribuables à la gestion de ses conférences de presse, à une gestion controversée des efforts de son administration et à une série de mauvaises nouvelles associées à la propagation du virus ou à ses retombées sur l’économie. Malgré ce passage difficile, Charlie Gerow du site The Hill demeure convaincu que Donald Trump obtiendra un second mandat.

Si je crois que toute la gestion de la pandémie a sérieusement réduit les chances de réélection du président, je trouvais pertinent de partager avec vous l’argumentaire de Gerow. Il est possible que sa réflexion soit partagée par les partisans du président qui fréquente mon blogue.

Gerow souligne tout d’abord l’expérience de Donald Trump. Si celle de Biden en politique semble lui conférer un avantage, l’auteur insiste plutôt sur le passé de Donald Trump dans le milieu des affaires. Déjà confronté à la faillite, il a su se relever et s’imposer.

De plus, il peut encore jouir de sa fonction pour influencer directement le déroulement des événements. On peut toujours affirmer qu’il a récemment été son pire ennemi avec des déclarations choquantes et controversées, on ne peut nier qu’il lui reste encore cinq mois pour modifier son approche et tirer profit de son poste. Pendant ce temps, Joe Biden et son équipe doivent faire preuve de beaucoup d’imagination pour mener une campagne qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire.

Deuxième argument Gerow : l’empathie. J’avoue ma surprise à la lecture de cet argument. L’auteur prétend ici qu’à l’exception de ceux qui détestent Donald Trump, les électeurs ne tiendront pas rigueur au président d’une situation impossible. Les républicains et les indécis reconnaissent selon lui que le président a hérité d’une situation impossible. Ils s‘émerveilleraient d’ailleurs de sa résilience et de son énergie.

Il est vrai qu’on peut difficilement attribuer le blâme aux dirigeants pour l’origine de la crise actuelle. Ce qui vaut pour Justin Trudeau ou François Legault ici vaut aussi pour Donald Trump. Mais passera-t-on aussi facilement l’éponge sur les erreurs de parcours, le chaos entourant ses points de presse et sa propension à diviser?

Dernier argument sur lequel s’appuie la perception favorable de l’auteur : la situation économique du pays. Si une récession ne constitue assurément un contexte favorable à une réélection, Gerow est convaincu qu’ici aussi les électeurs sauront faire la part des choses.

Comme la performance économique du pays avant la COVID-19 était bonne et que le président ne peut être tenu responsable de l’éclosion, républicains et indécis se concentreront sur sa prise de décision. Les Américains acceptent pour le moment l’aide gouvernementale et ils pourraient être patients envers un président qui a réduit les impôts et contribué à maintenir un très faible tôt de chômage.

Que vous soyez convaincu ou pas par l’argumentaire de Gerow, vous constatez comme moi que pour plusieurs observateurs la défaite de Donald Trump est loin d’être assurée et vous retrouvez ici un échantillon de ce que pensent ses partisans.

Je pourrais m’employer à critiquer certains arguments qui me semblent plus faibles ou limités dans la logique de l’auteur, mais ce n’est pas le but de ce billet. Je souhaitais me limiter à relayer ses propos pour illustrer que la confiance des partisans du président n’est pas aussi ébranlée qu’on peut parfois le prétendre.

