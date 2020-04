Drame à Villeray: la mère accusée de meurtre

La Montréalaise qui aurait tué sa fille de 11 ans en plus de grièvement blesser sa deuxième fillette de 5 ans a comparu ce lundi, à partir du lit d’hôpital où elle est toujours confinée.

« Elle est hospitalisée pour des problèmes physiques », a précisé en cour son avocat de l’aide juridique Charles Benmouyal, ajoutant qu’il n’exclut pas encore que l’accusée souffre aussi de troubles psychologiques.

Affirmant d’une petite voix qu’elle comprenait la situation, la femme de 34 ans a formellement été accusée du meurtre au deuxième degré de sa fille de 11 ans, ainsi que de tentative de meurtre sur celle âgée de cinq ans. Cette dernière est toujours hospitalisée, mais elle est dans un état stable et on ne craint plus pour sa vie.

En vertu d’un ordre de la cour, il est interdit de publier l’identité des enfants, ainsi que toute information qui pourrait permettre de les identifier. Ainsi, il n’est plus possible de nommer l’accusée.

Le drame est survenu samedi dernier vers 18 h, dans une coopérative d’habitation du quartier Villeray à Montréal. Ce jour-là, la femme était en visite chez le père des petites.

Pour une raison encore inexpliquée, la mère aurait alors poignardé les deux filles. En état de choc, le père est sorti en hurlant.

« Je peux pas croire qu’elle a fait ça [...] Elle a [essayé de] tuer mes filles », criait-il, selon une vidéo captée par un passant.

La mère des victimes a été arrêtée sur place, à l’arrivée des policiers. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital Sacré-Cœur, possiblement pour des blessures qu’elle se serait infligées.

« C’est une situation très triste », a commenté le procureur de la Couronne Simon Boulianne.

L’accusée reviendra à la cour le 13 mai prochain. Pour le moment, elle est à l’hôpital sous escorte policière. Une fois que son état le permettra, elle sera prise en charge par des agents des services correctionnels afin d’être placée en détention préventive.