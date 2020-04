Ellen DeGeneres est en prison

Je vous ai parlé de Kim Kardashian qui trouve « dur, très dur » d’être en confinement dans sa maison de multimillionnaire.

Et je vous ai parlé de la vidéo surréaliste de Madonna se plaignant du confinement... dans une luxueuse baignoire de marbre remplie de pétales de rose.

Mais dans la catégorie « artistes-multimillionnaires-qui-se-plaignent-la-bouche-pleine-en étant-complètement-insensibles-au-sort-du-monde-ordinaire », la palme revient à l’humoriste-animatrice américaine Ellen DeGeneres qui a dit que le confinement « c’est comme une prison ».

Le hic, c’est qu’elle habite un gigantesque palace de 27 millions, avec une piscine à débordement qui fait face au Pacifique.

Misère ! Les gens riches et célèbres sont-ils tous déconnectés ?

Ne comprennent-ils pas que leurs propos sont comme une gifle en plein visage pour le citoyen moyen qui en arrache ?

UNE VIE DE PRIVILÉGIÉS

On n’a pas beaucoup d’occasions de rigoler en ce moment. Mises à pieds, banques alimentaires, dépressions, mort, maladie...

Mais si vous avez envie de rire un bon coup, je vous recommande la vidéo (devenue virale) de l’humoriste australienne Greta Lee Jackson. Ça s’intitule « Thank you celebrities » (Merci les vedettes) et c’est hi-la-rant.

Des gens qui ne sont pas connus du tout (un médecin qui côtoie la mort, un chômeur qui essaye d’obtenir l’aide du gouvernement, une soignante éreintée, un fils dont la mère vient de mourir du COVID-19, une caissière épuisée, un sans abri) remercient les vedettes dans leurs immenses demeures pour leur message d’espoir disant que « ça va bien aller ».

Bonjour l’ironie, bonjour le sarcasme, bonjour le deuxième degré.

« Du fond de nos cœurs de petits êtres pathétiques moins que rien totalement et parfaitement inconnus, nous vous disons merci, chères célébrités. Nous sommes ravis que vous vous portiez bien ». Et ça finit avec la phrase : « Donnez-nous votre argent ! »

Hahaha ! J’ai tellement ri !

En effet ! La seule chose qu’on veut de la part de gens richissimes en ce moment, c’est qu’ils ouvrent leur compte en banque pour venir en aide aux plus démunis.

Il est temps que les stars comprennent que les chômeurs, les travailleurs de la santé et les endeuillés se foutent de leurs vidéos disant « On est tous dans le même bateau », filmées dans une grande maison à la campagne ou une vaste demeure avec 20 salles de bain.

LES PETITS LAPINS

D’ailleurs, parlant de gens riches et célèbres qui nous narguent avec leurs images du bonheur...

Si une humoriste canadienne faisait une vidéo semblable à celle de Greta Lee Jackson, j’espère qu’elle y inclurait les photos du compte Instagram de Sophie Grégoire montrant Justin Trudeau et leurs trois enfants, tout souriants, faisant la chasse aux cocos de Pâques sur le terrain de leur résidence secondaire.

Selon les documents officiels, la résidence du Lac Mousseau est « une propriété de 5,4 hectares (13 acres) qui compte quatre édifices à vocation récréative : la maison principale, le chalet du personnel ainsi que deux chalets pour les invités. Les champs cultivés ont été convertis en forêt secondaire. La maison principale a préservé sa vue magnifique sur le lac ».

Malheureusement, il n’y a pas de piscine à débordement comme chez Ellen DeGeneres.