Hockey: une première saison écourtée en Suisse pour Patrice Bosch

L’entraîneur Patrice Bosch aurait été loin de se douter que sa première saison en sol européen prendrait fin prématurément à cause d’un virus faisant des ravages partout sur la planète. Installé en Suisse avec sa famille, il est à même de constater les premières mesures d’assouplissement dans un pays qui a été relativement épargné contrairement à ses voisins immédiats.

En date de dimanche, la Suisse, dont la population de 8,57 millions d’habitants est comparable à celle du Québec, comptait quelque 29 000 cas de la COVID-19. Un chiffre bien inférieur aux bilans désastreux de l’Italie et de la France qui sont limitrophes au pays dans lequel se trouve l’ancien pilote des Saguenéens de Chicoutimi et des Inouk de Granby (junior AAA). Là-bas, il dirige le club des moins de 20 ans de Genève-Servette.

«Je dirais qu’on a deux semaines d’avance sur le Québec [...] La construction est repartie depuis une semaine, les petits restos et les kiosques sont repartis, et on attend de voir la prochaine étape. Il y a beaucoup de gens qui sortent avec la belle température. Par contre, il y a une certaine discipline. Au parc, les gens sont assis sur le gazon et sont toujours à une distance de 2 m. Cela dit, on voit que les gens ont hâte que ça se termine», avoue Bosch en visioconférence avec Le Journal.

À huis clos

Le gouvernement suisse a autorisé la reprise de certains secteurs d’activités depuis lundi. Les écoles doivent pour leur part rouvrir le 11 mai. Lorsque l’épidémie a démarré, Bosch a tout de suite averti famille et amis au Québec de se préparer au pire. Le temps d’évaluer la possibilité de rentrer chez lui à Chambly et d’attendre la directive des établissements scolaires pour ses garçons de 15 et 16 ans, les liaisons aériennes étaient interrompues.

«On est dans un pays qui prend soin des gens et on ne peut pas se plaindre de ça. Quand ça a commencé, on a regardé l’option de revenir au Québec et on s’est dit qu’on se donnait une semaine pour suivre l’évolution. On savait que l’éclosion serait grosse au Canada en raison des millions d’habitants», explique-t-il.

Avant que la première année de son contrat de deux ans se termine abruptement, l’instructeur de 47 ans avait été témoin d’un des deux matchs disputés à huis clos par l’équipe professionnelle de Genève dans la Ligue nationale. Le hockey suisse a ensuite annulé l’ensemble de ses programmes.

«C’était assez spécial. On parle normalement de foules de 6-7000 spectateurs. Ce qui a été étonnant, et j’en parlais avec l’entraîneur Patrick Émond, un ancien du junior majeur [NDLR : 576 points en 340 matchs, membre du Temple de la renommée], les gars se sont beaucoup donnés. Ça n’a eu aucun effet sur l’éthique de travail et sur la façon de jouer des joueurs», dit Bosch, qui se demande toutefois si les joueurs auraient conservé le même rythme sur la glace pour une longue période sans amateurs.

Entrainement différent

Il n’a même pas eu le temps de récupérer ses outils de travail en raison des mesures de restriction déployées rapidement peu avant la mi-mars. Ses joueurs font également face à une nouvelle réalité.

«Mon ordinateur d’équipe est à l’aréna et je n’ai même pas accès à la patinoire pour aller chercher mon ordinateur d’équipe. Les portes sont barrées. On ne peut pas faire de meeting, ni aller chercher un crayon!

«En Europe, l’entraînement estival se fait normalement en équipe avec notre préparateur physique, mais là, pour la première fois en Suisse, les joueurs le font en solo chez eux comme on le fait au Canada. C’est un élément nouveau pour eux.»

Reprise des activités

Peu d’espoirs pour l’automne 2020

Patrice Bosch se montre bien peu optimiste quand on lui demande s’il croit être en mesure de se glisser derrière le banc de son équipe à la date prévue pour le début de campagne 2020-2021.

Dans son cas, cela signifierait un retour aussi tôt qu’en août sur le territoire helvète alors que les experts s’entendent pour dire que la crise durera encore pendant plusieurs mois. Les frontières de la Suisse sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

«Je ne veux pas être un oiseau de malheur, je vais être très surpris s’il y a du hockey en septembre partout sur la planète. Je ne nous le souhaite pas, car le hockey, c’est ma vie et c’est la vie de bien des gens. D’après moi, on va voir comment ça s’enligne dans les prochaines semaines», estime l’homme de hockey.

Expérience enrichissante

Bosch a tout de même eu le temps d’apprécier au plus haut point cette première expérience sur le Vieux continent comme entraîneur où il a maintenu une fiche de 22-17-5. Aux côtés d’adjoints provenant de différentes nations, il juge avoir ajouté plusieurs cordes à son arc.

«Aujourd’hui, je suis un bien meilleur coach. Je suis au top que j’ai été à cause de l’échange des connaissances», a-t-il répondu avant d’élaborer sa pensée.

«Du hockey, c’est du hockey, l’adaptation s’est quand même faite facilement, mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est le côté international de la chose. J’ai un adjoint russe en Igor Fedulov et il m’a beaucoup parlé de ses expériences avec les Russes aux championnats et comment était l’encadrement. J’ai vraiment adoré l’aspect des échanges des idées et des stratégies au niveau hockey. Mon physio est un Finlandais qui a eu [Kimi] Räikkönen en Formule 1 et mon préparateur physique vient d’Angleterre et du [monde] du football!»

Moins de matchs

Le format du calendrier de deux matchs par semaine (44 au total) aide grandement le développement des athlètes en Suisse, selon Bosch, qui a vécu le rythme effréné du hockey junior majeur. La structure des organisations est cependant fort différente en Europe alors que les clubs professionnels gèrent leurs clubs mineurs, lesquels n’ont pas à se soucier de la question des revenus.

«On a le temps pour travailler tous les aspects avec nos joueurs. Je me suis rendu compte qu’avec les années passées, j’étais pris avec les X et les O, et les résultats. Tu veux toujours gagner [...], mais là, je pouvais préparer mes affaires.»