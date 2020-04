Ils ont hâte de retourner au combat

Des préposés aux bénéficiaires infectés depuis près d’un mois piaffent d’impatience de revenir au travail afin de répondre à l’appel du gouvernement, mais doivent attendre d’avoir complètement éliminé le virus.

« La semaine passée, François Legault a imploré les gens de revenir aider après 14 jours à la maison. Mais en réalité, pour plusieurs, c’est beaucoup plus long que ça », expose Serge Tremblay, 53 ans.

Celui-ci travaille comme préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD de l’est de l’île de Montréal. Il entame mardi sa quatrième semaine en isolement obligatoire après avoir été déclaré positif.

« J’ai hâte de revenir. Voir ses collègues manquer de bras, c’est vraiment pas facile, mais on a un processus à suivre. Au public, du moins, il faut avoir deux tests négatifs de suite, poursuit-il. Malheureusement pour moi, c’est pas ce qui est arrivé à date. »

Même constat pour Nathalie Brousseau, 52 ans, qui est chez elle depuis 24 jours.

« J’étais prête après deux semaines, affirme la préposée aux bénéficiaires de Terrebonne. J’ai mon travail à cœur. J’aimerais ça retourner au combat. J’ai la vocation. Ça me fâche, mais tant que je suis positive, je n’ai pas d’affaire là. »

Dans son cas, M. Tremblay, qui compte 10 ans d’expérience, s’est présenté au boulot avec des symptômes précurseurs, le 7 avril au matin. On l’a vite incité à rentrer chez lui et à subir un dépistage. Deux jours plus tard, le résultat positif l’a définitivement placé sur le carreau.

« Quand j’ai eu le résultat, j’ai eu la larme à l’œil. Parce qu’on sait pas l’impact que ça peut avoir. Mais mes symptômes n’ont pas été si pires que ça », admet-il.

Aucun symptôme

Mardi et mercredi derniers, il a repassé des tests à la clinique réservée au personnel soignant.

Résultat : un positif, un négatif. Et ce, malgré le fait qu’il ne présente plus aucun symptôme depuis deux semaines.

« C’est ça qui me surprend », dit-il.

Puis il y est retourné dimanche. Il attendra impatiemment son verdict mardi.

« Juste avec le nombre de personnes dans ma situation, on réglerait le manque à gagner en CHSLD, présentement », prétend le préposé qui adore son emploi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux comptait 2763 travailleurs en attente de résultats à travers le réseau, en date de lundi.