Je reste chez nous

Coup de cœur

Série

Outlander – Le chardon et le tartan

Photo courtoisie

C’est le temps de retrouver le beau Jamie Fraser et sa courageuse épouse Claire dans cette 5e saison de la populaire série! Un nouvel épisode sera ajouté tous les jeudis sur la plateforme ICI tou.tv. La famille Fraser est toujours installée en Caroline du Nord, cependant la révolution américaine menace leur sécurité. Brianna et Roger en sont, quant à eux, à s’habituer à vivre à cette époque.

Disponible sur ICI tou.tv Extra

Je reste

Album

Mieux s’y voir – Catherine Dagenais

Photo courtoisie

Catherine Dagenais a fait paraître son tout premier album complet vendredi, Mieux s’y voir. La jeune femme s’est fait connaître au Festival international de la chanson de Granby. Avec sa poésie en toute franchise, elle offrira un concert virtuel le 1er mai dans le cadre du Festival Grande Tribu.

Sorti le 24 avril

Sport

Défi sportif AlterGo

Photo courtoisie

Comme plusieurs autres organismes, le Défi sportif AlterGo se réinvente cette année en présentant ses activités entièrement en ligne. Aujourd’hui, le défi sera officiellement lancé avec comme invités spéciaux Jean-Marie Lapointe, Hugo Girard, Chantal Petitclerc et plusieurs autres.

Aujourd’hui à 10h au www.facebook.com/Defisportif

Livre

Biscuit et Cassonade, ça va bien aller !

Photo courtoisie

L’auteure de la série Biscuit et Cassonade, Caroline Munger, met elle aussi l’épaule à la roue pour offrir un peu de soutien aux parents en cette période de confinement. Le livre Biscuit et Cassonade, ça va bien aller ! est disponible gratuitement sur son site web. On y retrouve Biscuit et son petit frère qui sont eu aussi obligés de rester à la maison.

Disponible gratuitement au biscuitetcassonade.com

EP

Pixels – Lauma

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Lauma présente son tout premier EP, Pixels. La jeune femme est allée chercher nulle autre que Claude Bégin de Alaclair Ensemble pour faire les arrangements. Lauma a une voix douce qui se mêle à des mélodies accrocheuses. Les fans d’Angèle ou de Zaz devraient apprécier cet opus.

Sorti le 21 avril

Télé

Amour, app et attaques

Photo courtoisie

Ce soir, la chaîne Investigation diffusera le documentaire Amour, app et attaques qui lève le voile sur l’industrie des applications de rencontre. La journaliste Elizabeth Vargas a réalisé des entrevues avec des avocats et des enquêteurs et abordera la question d’agressions sexuelles ou de meurtres qui seraient reliés à ces applications.

Ce soir à 21h à Investigation

Quiz

C’est-tu ta toune?

Photo courtoisie

Le quiz C’est-tu ta toune?, qui a normalement lieu au Birra, s’est déplacé sur le web! Les amateurs de musique sont invités à venir y tester leurs connaissances. Le quiz est composé de 2 rondes. Le public est invité à former des équipes de 2 à 6 personnes. Bonne chance!

Ce soir à 19h30 au www.twitch.tv/cesttutatoune

Livre

Cuba Libre !

Photo courtoisie

Ce roman de Gabriel Anctil est parfait pour s’évader sous le soleil chaud de La Havane. L’histoire se déroule deux mois après la mort de Fidel Castro. On y suit le narrateur en voyage autant physique qu’intérieur. L’auteur réussit totalement à nous imager ce pays parfois un peu paradoxal.

Paru le 30 octobre 2019

Musique

#MetallicaMondays

Photo courtoisie

En support moral à tous les gens à travers le monde qui sont confinés en raison de la pandémie, Metallica a décidé de diffuser certains de leur concert enregistré un peu partout sur la planète. La semaine dernière, c’était un concert à Munich qui datait de 2015 qui a été présenté.

Ce soir à 20h au www.facebook.com/Metallica