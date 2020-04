Je reste chez nous

Coup de cœur

Livre

L’Allume-cigarette de la Chrysler noire

Cet ouvrage comprend soixante-quatre courts textes écrits par l’anthropologue Serge Bouchard pour l’émission de radio C’est fou... à ICI Radio-Canada Première. Le passionné d’histoire y partage ses réflexions sur la marginalisation des peuples autochtones, la nostalgie de l’enfance ou encore les mystères de l’écriture.

Sorti le 21 octobre 2019

Je reste

Cinéma

Raison et sentiments

Cette comédie dramatique met en vedette Emma Thompson, Kate Winslet et Emilie François. On se retrouve au 19e siècle en Angleterre alors qu’une veuve et ses deux filles doivent quitter la maison familiale pour s’installer en campagne, après que le fils aîné de son mari ait hérité de tous les biens de son père. Les jeunes filles réussiront-elles à trouver un époux dans le lointain Devonshire?

Ce soir à 21h à Télé-Québec

Album

Trans // Mission – Game Genie Sokolov

Game Ganie Sokolov fait paraître un deuxième album vendredi. L’opus de 12 compositions mélange synthpop et sonorités vaporwave. L’artiste est particulièrement inspiré par les jeux vidéo et la console Sega Genesis pour créer. Sur cet album, on retrouve des collaborations avec Laurence Giroux-Do, du groupe Le Couleur, et avec le rappeur Jules G.

Sorti le 24 avril

Série

Degrassi, la nouvelle génération

Les saisons 11 et 12 de la populaire série canadienne Degrassi, la nouvelle génération est maintenant disponible sur ICI tou.tv Extra. Vos ados pourront retrouver de nouveaux personnages, Adam, Bianca, Eli et bien d’autres, à l’école secondaire Degrassi. Les thèmes de l’amitié, la cyberintimidation, le cancer et l’orientation seront entre autres abordés dans ces nouveaux épisodes.

Disponible sur ICI tou.tv Extra depuis le 21 avril

Jeu vidéo

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle

Ce jeu est l’un des plus surprenants sur la Switch! L’univers de Mario Bros rencontre celui des Lapins Crétins dans cette aventure amusante et vraiment satisfaisante. Totalement différent des aventures habituelles de Mario, on doit user de stratégie pour traverser les différentes épreuves. En plus, les Lapins Crétins réussiront souvent à nous faire rire un peu par leur extravagance.

Disponible sur la Nintendo Switch depuis août 2017

Musique

Ça va bien aller – Salmine

L’artiste hip-hop Salmine a composé une chanson inspirée par le confinement actuel. Celui qui a fait paraître un album en février amène à réfléchir sur cette crise avec sa poésie lucide.

Sorti le 17 avril

Cinéma

Fabuleuses

Le film de Mélanie Charbonneau, sorti l’été dernier, est disponible sur Crave. Retrouvez Laurie et Clara deux rédactrices web. Laurie cherche à avoir plus de « followers » sur Instagram, alors que Clara est assez populaire. Laurie se perdra un peu dans sa quête et en oubliera ses principes.

Disponible sur Crave depuis le 24 avril

Jeux de société

Boardgame Arena

Saviez-vous qu’il est possible de jouer à des jeux de société en ligne? C’est un très bon moyen pour passer un peu de temps avec nos proches à distances. Boardgame Arena offre 175 jeux sur son site, dont Carcassonne, 7 Wonders, 6 qui prend !, Hanabi et Kingdomino.

Pour plus d’informations, visitez le fr.boardgamearena.com

Album

Les animaux sauvages – Fantômes

L’auteur-compositeur-interprète, Fantômes, présente son tout premier album complet intitulé Les animaux sauvages. L’opus, qui comprend neuf compositions, aborde une sonorité folk qui penche parfois vers le rock.

Sorti le 24 avril