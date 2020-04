La production du Boeing 787 reprendra début mai

WASHINGTON | La production des Boeing 787 dans l’État de Caroline du Sud, suspendue depuis début avril, reprendra au début du mois de mai, et non le 23 avril comme initialement prévu, a annoncé lundi le constructeur américain.

« La plupart des collaborateurs reviendront le 3 mai ou le 4 mai », a précisé Boeing dans un communiqué, ajoutant que cela concernait « toutes les opérations qui ont été temporairement suspendues le 8 avril en réponse à la pandémie de Covid-19 ».

Le constructeur invite en revanche les personnels capables de faire du télétravail « à continuer de le faire ».

« La santé et la sécurité de nos collaborateurs, de leurs familles et de notre communauté est notre priorité commune », a affirmé Brad Zaback, chef du site de Boeing en Caroline du Sud, vice-président et directeur général du programme 787.

Il souligne que le groupe s’assurera « que l’équipement de protection individuelle est facilement disponible et que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont en place pour reprendre le travail ».

Les hauts dirigeants du site seront eux de retour dès jeudi et les gestionnaires vendredi afin de préparer la reprise des opérations.

Boeing avait annoncé le 16 avril une reprise graduelle, qui a commencé la semaine dernière, de sa production d’avions commerciaux aux États-Unis, après une interruption en réponse aux mesures de confinement imposées pour endiguer la propagation du coronavirus.

Les usines du groupe dans l’Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays, qui emploie 70 000 personnes, étaient concernées par cette annonce.

Elles assemblent le 737, le 747, le 767, le 777 et une partie des 787.

Ce sont environ 27 000 salariés qui ont repris le travail, dont certains depuis une semaine.