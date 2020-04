La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval profite des règles plus souples durant la crise pour accélérer un projet contesté

Des résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval ont l’impression de s’en faire passer une « p’tite vite » par leurs élus qui profitent d’un arrêté ministériel, en pleine pandémie, pour éviter la tenue d’un référendum sur un projet contesté.

Lors d’une séance extraordinaire, jeudi dernier, le conseil municipal a adopté des règlements modifiant le zonage dans certains secteurs. Ces changements pourraient permettre la construction, notamment, de huit immeubles de huit unités chacun au coin des rues Kildare et des Saphirs, près du terrain de soccer.

Or, ce projet de modification réglementaire avait été rejeté massivement par les citoyens du secteur qui avaient signé les registres de la municipalité, l’automne dernier. La Ville avait finalement choisi de ne pas tenir un scrutin référendaire. Elle vient de revenir à la charge en pleine période d’urgence sanitaire.

Cette fois, pour parvenir à ses fins, elle entend profiter d’un assouplissement des règles de consultation publique dans les municipalités, tel que décrété par la ministre de la Santé Danielle McCann le 22 mars dernier.

L’arrêté ministériel prévoit que toute procédure référendaire est suspendue à l’heure actuelle. Cette procédure est remplacée par une consultation écrite de 15 jours et «n’est pas soumise à l’approbation des personnes habiles à voter», peut-on lire. La Ville estime avoir la légitimité d’agir ainsi pour le bien de la «collectivité» et estime que sa manœuvre s’inscrit en droite ligne avec le décret puisqu’elle juge ce dossier «prioritaire».

Motivé par «l’urgence» économique

En entrevue avec Le Journal, le maire Carl Thomassin invoque «l’urgence économique» et la nécessité de renflouer les coffres de la municipalité avec des projets de multi-logements qui généreront des revenus avec les permis de construction, les droits de mutation et éventuellement, les nouveaux comptes de taxes.

«Je le sais que ça heurte des citoyens mais gérer, c’est ça aussi. À cause de la pandémie, on voit bien que les revenus anticipés ne seront pas au rendez-vous. Il faut agir aujourd’hui pour ne pas arriver en fin d’année avec un déficit. Des logements à louer, il n’y en a pas à Sainte-Brigitte et on a une grande demande pour ça. Les besoins sont criants», fait-il valoir.

Le projet présenté par un promoteur, l’automne dernier, pourrait être modifié pour favoriser l’acceptabilité sociale, a-t-il insisté. «J’invite les citoyens à participer à la consultation écrite. On va tenir compte de tous les commentaires, de toutes les suggestions», assure-t-il.

Une décision «antidémocratique»

«Le décret ministériel, bien qu'il soit mis en place pour des projets urgents face à la pandémie, ouvre la porte à des situations d'abus», déplore Ann-Catherine Fortin, une citoyenne qui s’inquiète de l’impact de la construction de dizaines d’unités locatives et d’une centaine de stationnements sur la circulation dans son quartier résidentiel.

Charles Gagnon, un résident de la rue des Matricaires, n’hésite pas à parler d’un déni de démocratie, rappelant que la majorité des élus municipaux ont choisi d’aller de l’avant, malgré l’opposition citoyenne. La conseillère municipale Laurie Thibeault-Julien s’est rangée du côté des citoyens du secteur qu’elle représente. Elle a manifesté sa dissidence, disant ne pas comprendre l’urgence d’agir.

Le conseil municipal a par ailleurs également autorisé, jeudi dernier, un changement de zonage pour permettre le « multi-familial » dans le rond-point de la rue des Matricaires, face à la rue des Épervières. Aucun projet n’a encore officiellement été présenté aux citoyens du coin qui s’inquiètent plus que jamais.

«Il y a de quoi de très malsain là-dedans. Ils ont profité de la situation pour ajouter notre secteur avec ça. On n’est pas contre le locatif mais on ne veut juste pas se faire mettre des gros buildings avec 100 personnes dans une petite rue, en pleine forêt. Jamais nous n’aurions acheté une propriété en face de blocs appartements à Sainte-Brigitte-de-Laval» si on l’avait su, s’insurge-t-il.