Le baseball majeur veut un plan plus tôt que tard

La direction des ligues majeures de baseball espère avoir un plan en place d’ici la fin mai quant à la saison 2020 qui n’est toujours pas entamée en raison de la pandémie de coronavirus.

D’après le réseau ESPN, le commissaire Rob Manfred demeure optimiste et s’attend à ce que la campagne ait bel et bien lieu. S’il n’y a pas d’imprévu en cours de route, le circuit pourra aller de l’avant avec un calendrier régulier passablement modifié et au portrait atypique.

Ainsi, celui-ci pourrait s’amorcer en juillet, soit au terme d’une période préparatoire de trois semaines. Chaque équipe disputerait entre 80 et 100 matchs au cours de la saison qui se terminerait à la fin octobre. Puis, en novembre, les confrontations éliminatoires se dérouleraient dans des villes neutres, où la chaleur demeure bien palpable à ce stade de l’année.

«Même si je crois que le baseball reprendra cette saison, il est très difficile de faire une prédiction concernant le moment exact de ce retour», avait écrit Manfred aux employés de la ligue la semaine dernière.

Les camps d’entraînement des majeures ont été interrompus en mars et les athlètes demeurent confinés à leur résidence. Par ailleurs, ESPN a avancé que si les majeures augmentent le nombre de joueurs permis par formation, cela pourrait signifier l’annulation de la campagne 2020 des diverses ligues mineures.