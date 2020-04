Le bienveillant

Je proposais hier en chronique une réflexion sur la bienveillance, le fait de souhaiter du bien à autrui. À en juger par mes statistiques de fréquentation, beaucoup se sont demandé où je m’en allais avec ça, parce que ça n’a pas cliqué beaucoup.

Je voulais en fait introduire une question qui me préoccupe ces jours-ci.

Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui accusent François Legault d’avoir décidé de sacrifier les plus vulnérables sur l’autel de la sacro-sainte économie, depuis qu’il s’est mis à parler de déconfinement.

Ça vient surtout du champ gauche de la sphère virtuelle, en fait.

Des nuances

Je trouve ça absolument terrible de lire ça. Parce que si je pense que François Legault en a fait des coches mal taillées dans cette crise-là et qu’on doit l’en tenir imputable, je pense qu’il faut vraiment être malveillant pour l’accuser de l’être lui-même.

Ce n’est pas simple, la tâche de François Legault. Il doit gouverner un peuple dont les individus ont des milliers de nuances de besoins, de vulnérabilités et de préoccupations, le tout dans un contexte inédit.

Ce n’est pas du « one size fits all », si vous me permettez l’expression.

Notre premier ministre doit tenir compte de plein de facteurs, dont les impératifs de santé publique et l’importance de les communiquer, qu’il faut concilier avec les conséquences sociales des choix qui sont faits.

Et, oui, c’est sa job de penser à l’économie aussi, parce que quelqu’un qui a perdu son travail ou son entreprise depuis le mois de mars, il souffre aussi.

La solution

Dans tout ça, François Legault n’est pas parfait, mais il se présente devant nous avec humilité et avec beaucoup d’empathie. Il est bienveillant. Il ne nous souhaite pas du mal.

Il essaie d’être du bord de la fameuse solution, celle qu’on cherche collectivement.

Je ne pense pas que d’imputer des motifs indignes au premier ministre y contribue.