Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, prépare son 1er repêchage

Danny Maciocia continue de peaufiner sa liste en prévision du repêchage de la Ligue canadienne qui aura lieu jeudi soir. Le directeur-général des Alouettes est confiant de pouvoir ajouter des éléments intéressants à sa formation pour les prochaines années.

En raison de la transaction qui a amené le quart Johnny Manziel à Montréal en 2018, les Alouettes n’ont pas de choix de premier tour cette année et en 2022. Toutefois, ils auront cinq choix parmi les 33 premiers appelés de l’encan de la LCF.

Joël Lemay / Agence QMI

«La cuvée 2020 est assez intéressante, a indiqué Danny Maciocia lors d’une vidéo-conférence. Je pense qu’il y a de la profondeur au niveau de la ligne à l’attaque, des receveurs et de la ligne défensive. Il y a d’excellents joueurs dans les universités U Sports et de la NCAA.

«Pour l’absence de choix au premier tour, ça fait partie de la réalité. Je le savais lorsque j’ai accepté le boulot. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a été actifs sur le marché des joueurs autonomes. On est allés chercher d’excellents joueurs canadiens.»

Maciocia fait notamment référence aux Québécois Philippe Gagnon, Frédéric Chagnon, David Ménard, Alexandre Gagné et Junior Luke qui ont tous signé des contrats comme joueur autonome depuis le 11 février dernier.

Joël Lemay / Agence QMI

Par contre, il n’écarte pas la possibilité de procéder à une transaction si un espoir de premier plan venait qu’à glisser durant l’encan de sélection.

«On est toujours ouvert aux propositions, a mentionné Maciocia. On a établi des scénarios où l’on peut aider l’équipe. On n’est pas obligés de bouger.

«S’il y a un joueur qui nous intéresse plus que les autres, je vais embarquer sur le téléphone pour discuter avec mes homologues. Par contre, il faut être deux pour danser.»

Une méthode différente

Maciocia a dû composer avec des conditions particulières pour son premier repêchage comme directeur-général des Alouettes. En raison de la pandémie, il a dû travailler avec les vidéos des joueurs et ses contacts pour finaliser ses évaluations.

«On veut sélectionner le meilleur joueur disponible, a mentionné l’homme de football. On est surtout à la recherche de profondeur.

«Pour notre recrutement, on a effectué pas moins de 53 entrevues par vidéo-conférence avec notre département de recrutement au cours des dernières semaines. On aussi contacté 25 autres joueurs par voie téléphonique. Et on ne parle pas des appels qu’on a logé aux entraîneurs, aux coordonnateurs, aux médecins, aux thérapeutes ou aux préparateurs physiques.»

Une équipe réduite

En raison de la COVID-19 qui fait des ravages partout en Amérique du Nord, les Alouettes ont seulement cinq personnes au sein des opérations football. Outre Maciocia, ils peuvent compter sur les services de Brendan Taman, Tom Gamble, Byron Archambault et Éric Deslauriers.

«Ces quatre-là font le travail de huit personnes. Le nombre d’heures qu’on passe sur le repêchage ne se compte pas.

«Les contacts de Tom et Brendan sont très utiles. On est en train d’aller chercher de l’information importante sur les Canadiens qui ont évolué dans la NCAA au cours de la dernière saison. Au Canada, moi et Byron connaissons tous les joueurs intéressants. Nous en avons affronté quelques-uns avec les Carabins.»

Comme promis lors de son arrivée à titre de propriétaire des Alouettes, Gary Stern contacte Maciocia sur une base régulière, mais avant tout pour prendre des nouvelles de son homme de football et de sa famille. Cependant, Maciocia parle plusieurs fois par jour au président Mario Cecchini au sujet des scénarios qui sont sur la table.

Le pari Dequoy

Même s’il a signé un contrat avec les Packers de Green Bay après la fin du repêchage de la NFL, le demi de sûreté Marc-Antoine Dequoy pourrait être l’une des cibles de Danny Maciocia jeudi soir.

Et la raison est simple. Maciocia a dirigé Dequoy avec les Carabins de l’Université de Montréal au cours des quatre dernières années. Le directeur-général des Alouettes sait très bien que son ancien protégé pourrait être un beau pari à prendre.

«C’est une question à 1 million de dollars, a mentionné Maciocia. Il y a plusieurs variables qui peuvent influencer la sélection d’un joueur de la NFL dans le repêchage de la LCF.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

«On a vu des joueurs qui ont chuté au repêchage de la LCF après avoir signé un contrat comme joueur autonome. Parfois, ça ne change rien. Parfois, les équipes en sélectionnent et décident d’être patientes pour voir s’ils ne reviendront pas dans les années suivantes.

«Ça sera intéressant de voir comment les choses vont évoluer pour des gars comme Marc-Antoine ou Michael Hoecht.»

Maciocia estime qu’il serait prêt à choisir un de ces joueurs.

«On a tous de l’information privilégiée en raison de nos contacts. Ce sera important de l’avoir en mains avant de prendre une décision. C’est toujours un risque. Si le joueur se présente chez vous dans deux ans, on pourra alors dire que le risque était calculé.»

Devant l’inconnu

Le repêchage de la LCF aura lieu comme prévu. Toutefois, comme on le sait, la présentation de la saison 2020 est encore incertaine.

«On a tous hâte d’embarquer sur le terrain, mais on ne le fera pas à n’importe quelle condition, a affirmé Maciocia. On écoute les experts en place et c’est eux qui vont nous donner les directives à prendre.

«J’ai encore bon espoir qu’on aura une saison sinon ça sera très long. »

À moins d’un changement soudain, il y a de fortes chances que la LCF dispute une saison écourtée avec des éliminatoires et la finale de la Coupe Grey.

«Je n’ai aucune idée quant au format de la campagne qu’on pourrait jouer. Je souhaite seulement en avoir une que ce soit avec un calendrier équilibré ou des rencontres uniquement à l’intérieur de notre section.»