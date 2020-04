Le Panier Bleu, bientôt une analyse de marché pour les entreprises

Trois semaines après son lancement, Le Panier Bleu poursuit sa croissance et compte plus de 13 000 entreprises. La direction prévoit déployer cette semaine la géolocalisation et, éventuellement, les compagnies inscrites auront accès à certaines données sur leurs consommateurs.

Le 6 avril dernier, le directeur général de la plateforme numérique, Alain Dumas, s’était donné comme objectif d’atteindre la marque des 20 000 entreprises québécoises d’ici «deux ou trois semaines. «Je serais même déçu si nous n’avions pas ce chiffre», avait-il répondu au Journal.

Malgré ce retard, l’ancien président du conseil d’administration du Conseil canadien du commerce de détail assure que son organisation est sur la bonne voie. Il espère franchir ce cap «au cours des prochains jours».

M. Dumas précise que la validation manuelle de certaines entreprises a notamment entraîné des retards. Il estime que la récente association entre Le Panier Bleu et le site Rue Principale de CloudRaker, qui avait aussi pour mission de soutenir les commerçants locaux, devrait régler ce problème.

«Il nous donne leur technologie de gestion des fiches des marchands. Cela va être beaucoup plus facile pour nous», indique M. Dumas, précisant qu’il y a encore des milliers d’entreprises en attente d’une validation.

Le directeur général confirme également que certaines compagnies se sont vu refuser l’accès à la plateforme ayant pour mission de mettre de l’avant les produits québécois, car elles ne répondaient pas à certains critères.

Par ailleurs, à partir de cette semaine, avec l’aide de la géolocalisation, les consommateurs pourront voir plus rapidement sur une carte les commerces québécois à proximité de leurs résidences.

Système de données

La direction du Panier Bleu travaille aussi présentement à mettre en place des systèmes pour récoler des données sur son site, notamment au sujet de la provenance des consommateurs. Les entreprises devraient avoir accès à cet outil «d’ici deux à trois» semaines.

«On voudrait être fournisseur d’informations pour les commerçants. Les grandes entreprises ont des équipes à l’interne ou elles font affaire avec des compagnies de sondages pour avoir ces données. Les plus petites n’ont pas toujours accès à ces informations. Cela pourrait servir un peu comme une étude de marché permanente», avance M. Dumas.

Depuis quelques jours, il est aussi possible de partager sur les réseaux sociaux les fiches des commerçants inscrits.