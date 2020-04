Le retour à l’école et dans les services de garde expliqué

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ont fait le point à la suite de l’annonce de Québec de rouvrir progressivement les écoles primaires et les services de garde.

Les enfants pourront reprendre le chemin de l’école dès le 11 mai à l’extérieur de la métropole, puis le 19 mai dans la grande région montréalaise, a annoncé lundi le premier ministre François Legault.

Les écoles secondaires, cégeps et universités, eux, n’ouvriront pas avant l’automne prochain.

Le ministre Roberge a redit que le retour à l’école se faisait sur la base du volontariat. Il a cependant demandé aux parents d’aviser l’établissement scolaire du retour de leur enfant au moins une semaine avant la reprise des cours.

Il a aussi encouragé les élèves qui ont des difficultés scolaires à revenir en classe si leur santé leur permet.

15 000 tablettes

Par ailleurs, les parents pourront récupérer, sur invitation des établissements scolaires, le matériel pédagogique de leur enfant à l'école.

Québec est d'ailleurs prête à fournir plus de 15 000 tablettes reliées au réseau LTE aux familles qui en ont besoin.

Aide des finissants

Les finissants universitaires en éducation pourraient venir prêter main-forte advenant une pénurie d’enseignants, a évoqué le ministre Roberge.

Services de garde

Le ministre Lacombe a précisé de son côté que les parents qui décideraient de ne pas renvoyer leur enfant en CPE ne perdront pas leur place jusqu’en septembre et n’auront pas à payer les frais habituels.

Aussi, le nombre d’enfants en services de garde sera limité à la moitié des ratios habituels et à un taux d’occupation global de 30%.

