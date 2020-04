Les discussions sont saines, selon John Tavares

Même si le processus en est encore à ses débuts, les discussions entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et ses joueurs à propos d’une possible reprise des activités ont été très saines jusqu’ici, selon le capitaine des Maple Leafs de Toronto John Tavares.

• À lire aussi: LNH : un comité de relance

Ayant été choisi pour faire partie d’un comité de relance en compagnie de Connor McDavid, James van Riemsdyk et Ron Hainsey et auquel participent également le commissaire Gary Bettman et le directeur de l’Association des joueurs (AJLNH) Don Fehr, Tavares s’est ouvert sur le dialogue.

«On m’a demandé d’en faire partie et je suis évidemment heureux d’aider et de communiquer avec le plus de joueurs possible pour obtenir une impression générale à propos de ce que les joueurs croient être la meilleure façon d’aller de l’avant et de gérer la situation», a-t-il dit au site The Athletic, lundi.

«Je pense que c’est très bien. Nous posons des questions et ils en posent également. Nous essayons tous d’être sur la même longueur d’onde et d’avoir une bonne compréhension de ce qui sera nécessaire lorsque le moment sera propice à préparer le retour au jeu.»

Tavares a toutefois été bien clair sur une chose: le retour de la LNH devra attendre que la situation de la pandémie soit sous contrôle et que les autorités de la santé publique le permettent.

«Évidemment, l’échéancier de la préparation est vraiment important d’un point de vue de la santé et de la sécurité et ensuite, comment jouer avec intégrité et équité pour décerner la coupe Stanley.»

Avant un retour à la compétition, la prochaine étape sera de permettre aux joueurs de recommencer l'entraînement sur la glace.

«Au hockey, peu importe à quel point tu t’entraînes hors glace pour devenir plus fort, il n’y a vraiment rien qui peut imiter le type de stress que le patinage fait subir au corps. Alors je crois que c’est l’un des gros sujets de discussion.»