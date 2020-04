Mine de rien

Ce défenseur mosquito de St-Léonard était tout un leader et n’arborait pas le « C » pour rien. Il a drôlement fait son chemin depuis. À 17 ans, il a réussi à se tailler une place avec les Remparts de Québec. Il a été coéquipier de Normand Rochefort et un certain Roch Voisine.

Moins de deux ans plus tard, il passe aux Saguenéens de Chicoutimi avant de terminer sa carrière junior chez les Chevaliers de Longueuil alors que l’instructeur-chef est Jacques Lemaire qui deviendra son mentor. « Je suis extrêmement chanceux d’avoir joué pour Jacques. »

De qui s’agit-il ?

C’est Michel Therrien qui a aussi joué dans la Ligue américaine et, même s’il n’a jamais été repêché, il a tout de même évolué dans l’organisation du Canadien avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse et il gagnera la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke en 85. Patrick Roy, Mike McPhee, Brian Skrudland et Rick Natress étaient ses coéquipiers.

Un genou trop amoché, Michel a terminé sa carrière de joueur en 1987 avec les Skipjacks de Baltimore dont le meilleur marqueur était Alain Lemieux, le frère de Mario.

De retour au Québec pendant le confinement, l’assistant d’Alain Vigneault garde la forme malgré un tendon d’Achille encore fragile. Michel s’entraîne avec son fils Charles, 26 ans, adepte de boxe amateur. « C’est sa passion. Il fait un combat de temps à autre et je suis son fan numéro un. »

Avec toute sa franchise, Michel Therrien se dit égoïste quand il ose souhaiter une fin de saison condensée. « Nos Flyers se sont bien redressés cette saison et on était plein d’espoir pour les séries. Mais ce sont les gouvernements et les docteurs qui vont décider, et c’est bien ainsi pour tout le monde. » Quelle sagesse cet homme.

