Quand les ados deviennent des critiques littéraires

Le concours «Livre-toi: concours booktube», qui se déroule jusqu’au 31 mai, invite les ados de partout à travers le Canada à soumettre une capsule vidéo pour présenter leur livre québécois ou franco-canadien préféré.

«Quand on lit un livre, c’est très solitaire, souvent on en parle moins en groupe ou entre amis, et je pense que le concours va permettre aux ados de s’exprimer, d’avoir du plaisir, de continuer leurs réflexions par rapport à leur livre après la lecture», indique l’autrice Sarah-Maude Beauchesne, porte-parole du concours avec Émile Roy, youtubeur et vidéaste.

Tenue pour une troisième édition cette année, l’initiative lancée par l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) rassemblera les capsules vidéo de plusieurs dizaines de jeunes de 12 à 17 ans qui deviendront pour l’occasion des critiques littéraires d’un jour. Les vidéos sont diffusées via les pages YouTube, Facebook et Instagram du concours et 20 chèques-cadeaux seront décernés aux élèves qui se seront le plus démarqués.

«C’est souvent après une lecture que j’ai eu mes plus belles prises de conscience, quand je prends le temps de réfléchir, que j’en parle, poursuit l’autrice. Pour moi, la partie réflexion après la lecture est super importante et le concours permet ça. Il oblige l’ado à se demander: “Pourquoi j’ai aimé ça? Qu’est-ce que j’ai aimé, qu’est-ce que j’ai ressenti?” Et ça, je trouve que c’est vraiment précieux.»

Décrocher des écrans

L’événement a d’ailleurs la chance de ne pas souffrir de façon trop importante de la situation de crise que traverse aujourd’hui l’industrie culturelle, les jeunes ayant toujours la possibilité de livrer leur capsule depuis leur maison. Il y aurait même ici une belle occasion, selon la porte-parole.

«En ce moment, plus que jamais, les ados ont besoin de décrocher de leurs écrans et de plonger dans un livre, explique Sarah-Maude Beauchesne. Je pense que c’est facile en ce moment de se satisfaire de son écran et de ses réseaux sociaux, moi la première, mon temps d’écran est immense en ce moment. En temps de pandémie ou non, c’est quelque chose qui est super important pour moi de consommer quelque chose d’autre que ce qui est facile.»

À travers l’édition de l’année dernière, plus de 200 adolescents ont présenté 155 livres différents, des chiffres qui éclairent sur l’importance que les jeunes d’aujourd’hui accordent à la littérature.

«Je pense qu’il faut installer la lecture tôt, la célébrer tôt, soutient la porte-parole. Ce que j’ai trouvé difficile personnellement avec la lecture quand j’étais plus jeune, c’est qu’on m’imposait des livres que je n’avais pas le goût de lire. Et ça a été super difficile parce que ça a contribué à la difficulté que j’ai eue ensuite à lire instinctivement dans mes temps libres», a-t-elle confié.

L’autrice observe cependant que les choses sont en train de changer.

«Je reçois beaucoup de témoignages d’élèves qui me disent avoir choisi mon livre à lire pour l’école, donc je pense que les professeurs sont plus ouverts à ce que les élèves choisissent par eux-mêmes leurs lectures», s’est-elle réjouie.