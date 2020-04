Réouverture des écoles: «des objectifs de santé publique, non d’immunité»

La députée péquiste Véronique Hivon dit avoir reçu plusieurs appels de parents inquiets de la possible réouverture des écoles dans les derniers jours.

«Il faut que ça soit fait pour des objectifs de santé publique et non pas des objectifs poursuivis pour créer l’immunité communautaire», a prévenu lundi la porte-parole péquiste en matière d’éducation, quelques heures avant la conférence de presse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et du premier ministre Legault sur le sujet.

Mme Hivon s’inquiète que le Québec presse les choses.

«Le Québec est la première entité du Canada à y aller avec la réouverture des écoles alors que cinq provinces ont mis fin à l’année scolaire et d’autres n’ont pas pris de décision définitive», a rappelé la députée de Joliette sur les ondes de LCN.

Pour Véronique Hivon, le ministre et le premier ministre ont le devoir de bien expliquer les choses à la population afin de maintenir une certaine cohésion sociale plutôt que de créer des divisions.

«La clé, c’est de sentir où on s’en va, quels sont les objectifs poursuivis par le gouvernement sur la réouverture progressive des écoles. Il faut un maximum de transparence pour que l’on puisse tous les Québécois avancer ensemble. Dans une situation de crise, il faut que l’on sache pourquoi on fait les choses», a-t-elle insisté.

En plus de l’approbation de la santé publique, Véronique Hivon s’attend aussi à ce que des «mesures techniques et logistiques» soient mises en place pour bien encadrer la réouverture progressive des écoles.