Stronger Together: record de cote d’écoute battu

En plus d’avoir permis d’amasser plus de 6 millions $ en dons, l’émission spéciale «Stronger Together, Tous ensemble» a battu un record de cote d’écoute dimanche.

L’émission, diffusée en simultané sur 44 plateformes incluant des chaines télévisées, des sites internet et des réseaux sociaux, est devenue le moment de télévision le plus regardé de l’histoire canadienne, excluant le sport, en rivant sur leur écran 11,5 millions de personnes à un moment ou un autre de la soirée.

Pour l’occasion, les plus grandes stars canadiennes – telles que Céline Dion, Avril Lavigne, Bryan Adams ou encore Shania Twain – se sont relayées pour rendre hommage au personnel soignant en ces temps difficiles.

Au cours de l’émission spéciale de 90 minutes, plus de 6 millions $ ont pu être récoltés pour soutenir les banques alimentaires. En tout, ce sont plus de 140 000 personnes qui ont donné généreusement, a indiqué Bell Canada, l’un des organisateurs de l’événement, lundi.

Il n’est pas trop tard pour faire un don à Banques alimentaires Canada, soit en textant le mot COVID au 30333 ou en se rendant à l’adresse BanquesalimentairesCanada.ca.

TVA diffusera par ailleurs un évènement semblable le 10 mai prochain à l’occasion de la fête des Mères avec des vedettes québécoises. Ce grand concert intitulé «Une chance qu’on s’a», en référence à une célèbre chanson de Jean-Pierre Ferland, rendra hommage aux personnes âgées, durement affectées durant cette pandémie.