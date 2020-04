Subvention salariale d'urgence du Canada: les entreprises peuvent s’inscrire

OTTAWA | Les employeurs peuvent s’inscrire depuis lundi au programme de la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui leur permet ainsi de voir Ottawa payer une bonne partie du salaire de leurs employés.

Selon un sondage mené de vendredi à dimanche dernier par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) ont l’intention de se prévaloir de ce programme qui vise à maintenir les emplois et éviter les licenciements massifs.

Toutefois, 29 % des propriétaires canadiens de PME n’ont pas l’intention de toucher cette subvention, car ils jugent qu’il est trop tard pour reprendre leurs employés mis au chômage, toujours d’après le même sondage.

« Les données de notre sondage indiquent que la subvention salariale sera d’une grande aide pour plusieurs PME qui éprouvent des difficultés à garder leurs employés. De plus, plusieurs provinces semblent s’orienter vers une réouverture progressive de l’économie et ce programme pourrait s’avérer très utile pour rappeler les travailleurs qui ont été mis à pied», a précisé Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI, par communiqué.

La Subvention salariale d'urgence du Canada permettra de combler 75 % du salaire d’un employé qui gagne moins de 847 $ par semaine. Cette mesure, qui est rétroactive au 15 mars, s’échelonnera sur 12 semaines, a rappelé lundi l’Agence du revenu du Canada.

«Cette prestation de 73 milliards de dollars permettra aux Canadiens de redevenir salariés et d'aider notre économie à se stabiliser alors que nous continuons notre lutte contre la COVID-19 et nous attendons avec impatience la relance économique suivant la crise», a ajouté par communiqué la ministre fédérale du Revenu, Diane Lebouthillier.

L’Agence a également fait savoir que les premiers chèques devraient être déposés directement dans le compte des employeurs le 7 mai.

Pour s’inscrire, les compagnies qui désirent bénéficier de cette aide doivent s’inscrire sur le site du site DU gouvernement fédéral à l’onglet «Mon dossier d'entreprise», où sont aussi précisées les modalités pour avoir accès à la subvention.