Un Québécois toujours coincé au Rwanda

Un résident de Québec craint d’attraper le coronavirus loin de chez lui pendant que la suspension des vols, où il se trouve, au Rwanda, complique son retour.

Daniel Pelletier dit que ses ennuis ont commencé à la mi-mars quand il a décidé de devancer son vol de retour initialement prévu le 18 avril.

Il affirme avoir perdu quatre précieuses journées en attendant une réponse de l’application Hopper, avec laquelle il avait réservé son billet. Entre-temps, le 20 mars, le gouvernement du Rwanda a décidé de fermer ses frontières et d’interrompre les vols internationaux jusqu’à nouvel ordre.

Inquiétude

Sa compagnie aérienne, Brussels Airlines, a elle-même suspendu ses opérations et laisse maintenant miroiter une reprise des vols le 15 mai. « On attend au 30 avril pour savoir si le confinement [décrété par le Rwanda, NDLR] va se poursuivre ou pas. On ne sait pas si l’aéroport va être ouvert le 15 mai », résume Daniel Pelletier.

L’homme de 67 ans est inquiet, car il ne sait pas si les soins seront à la hauteur s’il attrape le virus. En plus, son assureur n’a pas voulu prolonger son contrat et, de toute façon, il ne couvre pas la COVID-19. « Ça fait quand même un bout que je suis confiné ici, alors je me suis fait à l’idée, mais au début, j’étais stressé pas à peu près », dit-il.