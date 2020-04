Voulez-vous jouer à la roulette russe?

Imaginez une maison construite sur des pilotis...

Si les pilotis sont solides, les habitants de la maison ne risquent rien.

Mais si les pilotis sont bringuebalants, bancals et instables, la maison risque de sombrer dans les flots.

Eh bien, la maison, c’est le déconfinement, et les pilotis, c’est l’immunité collective.

DES DOUTES

L’idée à la base du déconfinement, c’est l’immunité collective.

C’est-à-dire cette théorie voulant que la propagation d’une maladie contagieuse au sein d’une population puisse être enrayée lorsqu’une certaine proportion des individus est immunisée. Plus de gens l’attrapent, plus de gens sont immunisés et moins le virus se propage.

Mais encore faut-il que les gens qui attrapent le virus et qui réussissent à le combattre et à recouvrer la santé soient bel et bien immunisés !

Or, rien n’est moins sûr...

Selon plusieurs experts et spécialistes, rien n’indique que les gens qui ont attrapé la COVID-19 ne l’attraperont pas une deuxième ou une troisième fois. Sachant cela, ça vous tente encore de vous déconfiner, les amis ?

Pour moi, c’est comme jouer à la roulette russe, à la différence qu’il n’y a pas qu’une balle dans le barillet, mais trois.

JOUER AU CASINO

« Oui, m’a dit un ami, mais les hésitations des scientifiques jouent dans les deux sens. Si rien n’indique que l’immunité est bel et bien possible, rien n’indique qu’elle ne l’est pas ! »

Oui, effectivement...

Comme l’a dit une professeur de biochimie de l’Université de Montréal à TVA Nouvelles : « L’immunité de groupe est fort probable... »

Et comme l’a déclaré un prof de l’UQAM : « Il y a de fortes chances que le virus confère une certaine immunité... ».

Cela dit, désolé, mais ça ne me rassure absolument pas.

Ça prend plus que des « peut-être », des « fortes chances » et des « probablement » pour apaiser mes craintes.

Ne dit-on pas « Dans le doute, abstiens-toi » ?

Eh bien, je m’abstiendrai.

Vous voulez miser votre santé et celle de vos proches au Casino ? Allez-y, faites vos jeux !

Personnellement, tant qu’on ne me prouvera pas hors de tout doute que l’immunité personnelle et l’immunité collective sont bel et bien possibles, j’envisagerai le déconfinement avec méfiance.

UNE DEUXIÈME VAGUE ?

Je comprends que certaines personnes en ont ras le pompon de tourner en rond dans leur appartement.

Je suis sur le petit bord de craquer, et je n’habite pas un 3 1/2.

Mais pensez-y deux secondes...

S’il n’y a pas d’immunité collective, on risque une deuxième vague qui pourrait être encore plus forte que la première.

En octobre. Alors que la grippe saisonnière se pointe le bout du nez !

Vous imaginez le bordel ? La pression sur les travailleurs de la santé ?

Ils vont littéralement péter au frette !

Ne serait-ce que pour eux, ces femmes et ces hommes qui se battent courageusement au front dans des conditions épouvantables, il faut procéder hyper prudemment.

C’est bien beau, le déconfinement.

Mais il ne faut pas se jeter dans cette voie aveuglément, avec comme seules armes des « peut-être » et des « on verra ».