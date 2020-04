5 «webcams live» géniales pour admirer la vie sauvage

La moitié de l’humanité est confinée à la maison, mais la Terre continue de tourner et de très nombreuses «webcams live» sont là pour le prouver.

Plages, sanctuaires pour animaux, attraits touristiques, parcs nationaux, volcans, geysers: la liste des caméras qui diffusent en direct sur internet est plus longue qu’on pourrait le penser. Celles qui nous permettent d’admirer la nature et la vie sauvage sont sans doute les plus fascinantes.

En voici quelques-unes qui ont (longuement) retenu notre attention:

1. Les éléphants du Tau Waterhole, en Afrique du Sud

Le Tau Waterhole est un point d’eau au coeur de la Madikwe Game Reserve, une zone de conservation de 700 km2 située en Afrique du Sud. Les scènes dont on est témoin grâce à la caméra qui y est installée sont dignes des plus incroyables safaris. On peut voir passer - entre le lever et le coucher du soleil - des troupeaux d’éléphants, des girafes, des buffles, des zèbres, des lions, des guépards et plusieurs autres espèces d’animaux.

2. Les geysers de Yellowstone, au Wyoming

Cliquez ici pour regarder en direct

Le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, compte plus de 500 geysers et, comme plusieurs autres grands parcs américains, il est équipé de webcams diffusant des images en continu. Grâce à elles, on peut observer Old Faithful, ce geyser produisant l’un des jets d’eau chaude les plus importants au monde. Il entre en éruption plusieurs fois par jour. En temps normal, le site internet indique l’heure estimée de sa prochaine éruption, mais comme le parc est fermé en raison de la COVID-19, ces données ne sont pas disponibles. Il vous faudra donc attendre patiemment.

3. Les bébés pygargues à tête blanche de l’Iowa

Invitez-vous dans le nid de Mom, DM2 et leurs trois rejetons grâce à la «Decorah Eagles Cam». Papa qui revient avec des poissons, maman qui nourrit les petits, bébés qui se «picossent»... On a presque l’impression d’être un peu trop dans leur intimité! Les caméras ont été installées par le Raptor Resource Project, qui a pour mission la sauvegarde et la protection des oiseaux de proie dans différents États américains.

4. Les requins et les poissons de

Les aquariums ont un peu le même pouvoir hypnotisant que les feux de camp: ils font perdre la notion du temps. L’Aquarium de Monterey Bay, en Californie, offre plusieurs webcams de qualité sur son site: en direct du bassin des méduses, du bassin des requins, du jardin de corail... Les images sont diffusées avec des musiques calmes dignes d’un spa. Vous pouvez aussi observer les loutres et les manchots de l’aquarium en temps réel.

5. Les grizzlys du parc Katmai, en Alaska

Dans le parc national de Katmai, la «Brooks Falls Cam» permet d’observer d’imposants grizzlys en train de pêcher le saumon. En ce moment, cette webcam n’est pas opérationnelle, car il est trop tôt en saison, mais on trouve en ligne plusieurs heures d’images impressionnantes captées lors de saisons précédentes. Notez bien pour y retourner: le meilleur moment pour observer les ours en direct est le mois de juillet. Pas moins de 25 grizzlys ont déjà été aperçus en même temps à Brooks Falls. 25!

5 autres webcams «nature»: